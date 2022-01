Feuer in Alsdorfer Wohnung : Ermittlungen nach tödlichem Brand

Feuer in Wohnung : Hausbewohnerin stirbt bei Brand in Alsdorf Jede Hilfe kam zu spät für die Bewohnerin eines Hauses in Alsdorf: Am Sonntagmorgen brach in dem Gebäude in der Straße An den Linden ein Brand aus. Obwohl mehr als 60 Einsatzkräfte ausrückten und die Flammen bekämpften, konnten sie das Leben der Frau nicht mehr retten.