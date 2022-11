Unfall : Elfjährige auf Cityroller kollidiert mit Auto in Alsdorf

Elfjährige auf Cityroller kollidiert mit Auto in Alsdorf

Ein Rettungswagen brachte das Kind in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: dpa/Boris Roessler

Alsdorf Beim Versuch des Mädchens, die Straßenseite zu wechseln, kommt es zum Zusammenstoß mit einem Pkw. Die Elfjährige stürzt und wird schwer verletzt.

Wie die Polizei Aachen am Dienstag mitteilte, ist es am Montagabend in Alsdorf zu einem Unfall gekommen, bei dem ein elfjähriges Mädchen schwerverletzt wurde.