Brennende Garage in Begau : Ein Feuerwehrmann wird bei Rettungsmaßnahmen verletzt

Brennende Garage in Begau

Zu einem Dachstuhlbrand in den Ortsteil Begau wurde Alsdorfs Wehr am Montagabend alarmiert Foto: dpa/Carsten Rehder

Alsdorf Verletzt worden ist ein Feuerwehrmann bei einem Einsatz in Alsdorf-Begau. Dort war das Dach einer Doppelgarage in Brand geraten, die Flammen drohten aufs Wohnhaus überzuschlagen.

Zu einem Dachstuhlbrand an der Straße Auf der Weide im Ortsteil Begau wurde die Alsdorfer Feuerwehr am Montagabend alarmiert. Bei Reparaturarbeiten am Dach einer Garage war es zum Feuer gekommen. Bei der Ankunft der Rettungskräfte bestätigte sich das Meldebild. Dunkler Brandrauch schwebte über den Dächern der Siedlung. Bedingt durch die hölzerne Dachkonstruktion der brennenden Doppelgarage drohte eine schnelle Brandausbreitung auf das angrenzende Wohnhaus. Die Eigentümer hatten sich ins Freie retten können und unternahmen eigenständige Löschversuche im rückwärtigen Bereich des Einfamilienhauses.