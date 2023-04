Platz für 288 Personen : Ehemalige Cinram-Druckerei ist nun Flüchtlingsunterkunft

Der Aufenthaltsraum für Erwachsene in der neuen Flüchtlingsunterkunft in Alsdorf: viel Beinfreiheit, wenig wohnlich. Foto: MHA/Thomas Vogel

Alsdorf Bis zu 288 Flüchtlinge finden in einer neuen Unterkunft in Alsdorf vorläufig Obdach. Was erwartet die Menschen bei ihrer Ankunft in der großen Halle an der Josef-von-Fraunhofer-Straße?

Am ersten Februar hat in Alsdorf eine neue Flüchtlingsunterkunft mit Platz für bis zu 288 Menschen den Betrieb aufgenommen. Bislang sind dort 100 Personen untergebracht. Zur Verfügung gestellt wird die Halle, in der einst die Druckerei von Cinram, später Avos firmierte, von der Stadt Alsdorf, die sie wiederum vom neuen Besitzer angemietet hat. Das DRK kümmert sich um den Betrieb der Unterkunft. Wie finden Flüchtlinge, die in Alsdorf ankommen, als ihre neue Bleibe vor? Ein Blick in die Halle an der Josef-von-Fraunhofer-Straße.

Erst einmal sind alle gleich. Wer aus seiner Heimat geflüchtet ist und in Alsdorf untergebracht wird, der zieht seit Beginn des Jahres in die neue Unterkunft in Schaufenberg. Dort bekommt jeder oder jede dies: eine fensterlose Kabine, rund 15 Quadratmeter groß, mit einem Vorhang, der den Raum zur umgebenden Halle abtrennt. Darin ein Bett oder – je nach Größe der Familie – mehrere Betten, frische Matratzen, Bettwäsche, Handtücher und ein paar Hygieneartikel. Bis zu acht Personen werden in einer solchen Kabine untergebracht.

Dann sind da Bereiche, die gemeinschaftlich genutzt werden können: ein Essbereich, in dem viele verschiedene Stühle und Tische zu einer Mensa formiert wurden und in dem mehrere Mikrowellen und Kühlschränke stehen; jeweils ein großer Aufenthaltsraum für Erwachsene und die Kinderbetreuung. Außerhalb der Halle finden sich Kochstellen ebenso wie Container, die ein paar Meter vor der Halle Sanitäranlagen und Waschmaschinen enthalten. Eine Kabine in der Halle wurde zur Moschee deklariert. Es ist Ramadan und die meisten der hier untergebrachten Menschen stammten aus dem arabischen Raum, seien muslimischen Glaubens, erklärt Sören Richter vom DRK, Leiter der Einrichtung in Alsdorf.

Zimmer mit rund 15 Quadratmetern: Bis zu acht Personen werden in einer Kabine untergebracht. Foto: MHA/Thomas Vogel

Damit sei auch eine weitere Beobachtung zu erklären, die sich nach Passieren der Eingangskontrolle, für die ein Sicherheitsdienst eingesetzt ist, gleich aufdrängt: die Ruhe, die in der riesigen Halle herrscht. Wieder weist Richter auf den Ramadan hin. Gläubige Muslime verzichteten während dieser Zeit von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang unter anderem auf Essen und Trinken. Deshalb sei morgens etwas früher Betrieb, abends etwas länger, dafür sei es tagsüber ruhiger.

Für die Halle gibt es einen Belegungsplan. So weiß man im Rathaus stets, welche Person gerade da und wo genau sie untergebracht ist, erklärt Tim Krämer, Leiter des Alsdorfer Sozialamts. Außerdem sei für Menschen, die sich hier aufhalten, bestmögliche Erreichbarkeit gewährleistet. „Auch hier bekommt man Post hin“, erklärt Krämer. WLAN mit Zugang zum Internet gehört ebenfalls zur Ausstattung der Unterkunft.

Gelegenheit zum Waschen, Duschen, Zähneputzen und die Notdurft bieten die Sanitäranlagen, die in Containern vor der Halle stehen. Foto: MHA/Thomas Vogel

Ja, die mit provisorischen Wänden gebauten einzelnen Räume in der Halle schaffen etwas Privatsphäre für die Geflüchteten. Und doch: Der Hallencharakter ist dominant. Man spürt, dass dieses Gebäude nicht dazu gebaut wurde, um als Wohnung für Menschen zu dienen. Von Komfort ist nicht zu reden, nicht einmal „wohnlich“ möchte einem als beschreibender Begriff in den Sinn kommen. Das hier ist nichts für die Dauer und daraus machen weder Einrichtung noch Beteiligte einen Hehl.

In dem großen Gemeinschaftsraum für die Kinderbetreuung wird gerade gespielt, mit größtenteils gespendeten Spielsachen. Basteleien hängen an den Fenstern und bringen ein wenig Farbe in die graue Halle. Die Kleinen, die in dem Raum zusammensitzen, sind sicher und haben ein Dach über dem Kopf. Das sei erst einmal das Wichtigste, sagt Krämer.

Eine zur Moschee deklarierte Kabine gibt den meist muslimischen Bewohnern während des Ramadan Raum zum Beten. Foto: MHA/Thomas Vogel

Viel Beinfreiheit gibt es auch eine Türe weiter in dem Aufenthaltsraum für die Erwachsenen. Ein paar zusammengewürfelte Stühle, Sofas und Sessel stehen darin und wirken ob der Weite des Raums sehr verloren. Man versuche gerade, an einen Kicker oder eine Tischtennisplatte zu kommen, sagt Richter, damit sich die Bewohner auch in der Halle ein wenig aktiv beschäftigen und bewegen können.

6000 der rund 6500 Quadratmeter großen Halle stehen zur Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung, die übrigen 500 Quadratmeter nutzt der neue Besitzer der Halle selbst. Zwar könne man rein platztechnisch sogar mehr als 288 Menschen in der neuen Unterkunft unterbringen, sagt Krämer, wegen des Brandschutzes aber sei man auf diese Zahl begrenzt. Im Rathaus hoffe man, selbst diese Grenze nicht ausreizen zu müssen.

Der Essbereich, den sich alle Bewohner teilen, ist mit Tischen, Stühlen, Kühlschränken und Mikrowellen ausgestattet. Foto: MHA/Thomas Vogel

Ein paar mehr Flüchtlinge aber werden es wohl noch, schätzt Krämer. Alsdorf unterliegt einer Aufnahmeverpflichtung für 670 Personen, aktuell seien 570 in der Stadt untergebracht. Die meisten der 100 an der Josef-von-Fraunhofer-Straße untergekommenen Menschen stammen aus den klassischen Fluchtländern Syrien, Afghanistan und Irak, aber auch aus Mazedonien seien einige Menschen hier untergekommen.

In der neuen Unterkunft verfolgt die Stadt einen ganzheitlichen Ansatz, den man seitens Alsdorfs gerne zu einem Pilotprojekt ausrufen möchte. Aktuell befinde man sich in der Prüfung, ob sich vor Ort Sachbearbeitung des Jobcenters sowie des Sozialamts anbieten lässt, gleichzeitig eine Beratung über sogenannte „Casemanager“ des kommunalen Integrationsmanagements. Krämer: „Der Traum ist, die Leute hier aufzunehmen, zu versorgen und gleichzeitig weiterzuleiten, sie auf den Arbeits- und Wohnungsmarkt zu vermitteln.“ Eine Konstruktion, die es nach dem Wissen der Beteiligten derzeit in keiner anderen Kommune in NRW in dieser Form gibt, die aber durchaus Vorbildcharakter entwickeln könnte.

Blick in den Raum für die Kinderbetreuung. Foto: MHA/Thomas Vogel

Ein Resümee nach dem Rundgang durch die Unterkunft an der Josef-von-Fraunhofer-Straße könnte lauten: Raumsituation – gut. Ganzheitlicher Ansatz – gut. Ein großes Problem allerdings hat Alsdorf, wie alle anderen Kommunen auch mit Blick auf den Themenkomplex Flucht, und das lautet Finanzierungssituation. Die ist bedenklich.

Pro Flüchtling könne man von Kosten in Höhe von rund 2000 Euro pro Monat ausgehen, sagt Krämer. Darin enthalten seien unter anderem drei Mahlzeiten am Tag (die von einem Caterer kommen), die Gesundheitsversorgung, Rechtsberatung oder Kinderbetreuung. Nicht enthalten seien Kosten für Kindergarten- oder Schulplatz und Personalaufwand etwa, der durch die ausufernden Fluchtfolgen in den Kommunen entsteht. Nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW (Flüag) bekommt die Kommune vom Land für jeden aufgenommenen und untergebrachten Flüchtling eine Pauschale von 875 Euro.

Kabine reiht sich an Kabine: In der ehemaligen Druckerei ist Platz für bis zu 288 Personen. Mehr verbietet der Brandschutz. Foto: MHA/Thomas Vogel