Exklusive Schwimmbäder : Die schönsten Pools in Deutschland kommen aus Alsdorf

Die abendliche Ansicht des schönsten Premium-Pools Deutschlands – realisiert von der Alsdorfer Firma Köppen. Foto: Jens Willebrand, willebrand.com/Jens Willebrand

Alsdorf Der Bundesverband Schwimmbad & Wellness hat einen von der Alsdorfer Firma Köppen gebauten Premium-Pool zum schönsten Deutschlands gekürt. Bei allem Luxus: Und der Umweltschutz?

Von Stephan Tribbels

„Wow, was für ein Pool!“, sagen Sie sich vielleicht auch beim Anblick dieser Seite. Nachvollziehbar. Ein schicker, großer Pool zum Entspannen oder zum privaten Bahnenziehen – sicher ein Traum vieler. Erfüllen können sich den wiederum nicht ganz so viele. Die, die es können, wenden sich an darauf spezialisierte Unternehmen – etwa an den nun in Alsdorf ansässigen Fachbetrieb Schwimmbadtechnik Köppen. Das zuvor in Kohlscheid beheimatete und bereits mehrfach für seine gestalterisch und technisch anspruchsvollen Arbeiten preisgekrönte Unternehmen ist beim Jahrestreffen des Bundesverbands Schwimmbad & Wellness in Düsseldorf mit dem Top-Preis der Branche ausgezeichnet worden.

In der höchst angesehenen Kategorie „Private Badelandschaft im Freien – Premium“ jubelte das Köppen-Team über Gold und setzte sich damit gegen gut 400 Mitbewerber aus dem deutschsprachigen Raum durch. „Das ist so etwas wie der ‚Oscar‘ der Schwimmbad-Branche“, freut sich Geschäftsführer Boris Hemmerle nicht nur über diese Auszeichnung, sondern zudem über zwei weitere: Silber und Bronze in der Kategorie „Private Badelandschaft im Freien – Standard“.

Auch Rainer Köppen und Ehefrau Doris freuen sich mit dem dreiköpfigen Monteurteam über die prämierte Kombination aus Funktion und Form kräftig mit. Rainer Köppen hat das Unternehmen gegründet und steht nach dem erfolgten Generationswechsel den Hemmerles weiter mit Rat und Tat zur Seite. Was dringend gebraucht wird, zumal passionierte Schwimmbadtechniker händeringend zur Verstärkung gesucht werden. Eine Installateur- oder Elektriker-Ausbildung ist dafür nicht zwingend. „Bei uns steht das Telefon nämlich gerade kaum noch still“, sagt Astrid Hemmerle. Der Sommer steht vor der Tür und dann noch die jüngsten Auszeichnungen…

Gold, Silber und Bronze für die schönsten Pools in mehreren Kategorien - bei Schwimmbadtechnik Köppen in Alsdorf ist die Freude über die jüngsten Auszeichnungen riesig. Foto: mha/Stephan Tribbels

Der „Oscar-Pool“ des Jahres 2022 steht in Bergisch-Gladbach und glänzt mit diversen Extras, die ihn zu jeder Tages- und Nachtzeit aus den Mitbewerbern des Vorjahres herausragen lagen lassen. Die stimmige Gesamtkomposition des Sieger-Pools samt gläsernem Eventraum und dezent eingebetteten Nebenräumen machen in der abendlichen Inszenierung unbestritten etwas her.

Im Präsentationsraum am Firmensitz in der Alsdorfer Gutenbergstraße 3 sind die jüngsten Perlen der Schwimmbadkunst stets vorführbar.

Auf dem Firmengelände wird jeder Quadratmeter gebraucht. Beispielsweise für vorgefertigte und in der speziellen Technik patentierte (isolierende) Plattenelemente, die später beim Auftraggeber im Boden eingelassen, zusammengefügt und dann mit einer dekorativen und langlebigen Folie versehen werden. „Dorapool“ heißt die dazugehörige eigene Poolplatten-Marke und Firma, die Rainer Köppen und Boris Hemmerle zusätzlich als gemeinsame Geschäftsführer gleich nebenan betreiben.

Praktisch und die Basis für viele Schwimmbecken, bei denen es am Ende insbesondere auf die optische Wirkung der Gesamtanlage, die perfekte Komposition ankommt. Bei den Themen Farben, Ambiente und Poolumfeld (inklusive Mobiliar und Einbeziehung des Gartens) bestimmen meist die Frauen die Auswahl. „Bei allem, was mit der technischen Ausstattung zu tun hat, geben die Männer in der Regel den Ton an“, sagt Boris Hemmerle. Gerade bei der Technik hat sich in den vergangenen Jahren viel getan. Die Handhabung von Pools wird immer smarter und autarker, was nicht zuletzt der Umwelt zu Gute kommt. Vieles lässt sich automatisch und sensor- und computergesteuert regeln – per Handy, Tablet oder aus der Ferne über entsprechende digitale Service-Pakete aus dem Hause Köppen.

Filtereinstellungen, die Zufuhr von Chlor (es geht auch ohne) und Desinfektionsmitteln – die Automatisierung macht den Betrieb immer wartungsfreundlicher. Umweltschutz, hier insbesondere der Wasserverbrauch, mag heute mehr Kritiker solcher luxuriösen Extras auf den Plan rufen als vor Jahrzehnten. Das ist den Schwimmbecken-Spezialisten bewusst. Solartechnik und abgesehen vom gelegentlich ins Becken tröpfelnder Regen sowie gezielt zum Beifüllen/Rückspülen gesammelte Niederschläge spielten bei den Kunden im technischen Bereich zunehmend eine Rolle. Gestalterisch hingegen seien klare Linien und Bauhausstil, ja sogar ein gewisses Understatement gefragt. Pools in den vergangenen drei Jahren generell. „In der Pandemie, als niemand reisen konnte, gab es einen regelrechten Boom im Poolbau. Wer sich den Traum mittlerweile erfüllen konnte, wird wahrscheinlich weniger in Urlaub fliegen“, mutmaßt Doris Köppen.

Bei budgetunabhängigen Projekten – also tendenziell der Premium-Kategorie – sind der Fantasie heute kaum Grenzen gesetzt, was der ständig wechselnden „Vision vom perfekten Pool“ immer wieder neue Flügel verleiht und bei Köppen zu neuen Geniestreichen und „Tüftelitis deluxe“ anspornt. Das war eigentlich fast immer so, erinnert sich Rainer Köppen, der für Privatiers schon Becken mit dazugehörigem Sprungturm gebaut hat. Verschiedenste Massagedüsen, eingelassene Whirlpool-Segmente, Gegenstromanlagen, mit denen selbst Profischwimmer trainieren könnten, geschmackvolle Stufenanordnungen (wie etwa beim goldgekrönten Pool) – es gibt reichlich Extras, wenn man sich besondere Träume erfüllen will und kann. „Wir hatten auch mal einen Kunden, der unter Wasser eine gewisse Klangqualität aus den speziell dafür eingebauten Lautsprechern erwartete“, erinnert sich Rainer Köppen, den Pool-Aufträge bis ins ferne Chile führten.

Mit einem patentierten Plattensystem können Pools heute relativ schnell montiert werden. Foto: Schwimmbadtechnik Köppen

Die Kundschaft ist eben zum Teil eine sehr besondere. Da wird auch mal ein quasi „All-inclusive-exclusive“-Paket gewünscht, was eben nicht nur die reine Schwimmbadtechnik, sondern „ein schickes Drumherum“ einschließt.

Die Bauzeit für so ein Außenschwimmbecken hat sich im Vergleich zu früheren Jahrzehnten deutlich verkürzt. Vormontierte Elemente und die Verwendung von Folie anstelle von Fliesen tragen dazu bei. Der Aufwand für ein inhäusiges Schwimmbecken ist höher, denn auch die baut das Unternehmen. Die Schwimmzeiten im Freien können sich trotz in Energiesparzeiten gesetzlich regulierter Beheizungsphase bis in die Übergangsjahreszeiten deutlich verlängern. Heizen mit Solartechnik ist nämlich erlaubt.