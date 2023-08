Frage nach der Mobilität der Zukunft : Liebes Alsdorf, wo siehst Du Dich in fünf bis zehn Jahren?

Da hätten noch mehr Menschen Platz gehabt: Der erste Bürgerworkshop zum Mobilitätskonzept für Alsdorf war spärlich besucht. Dabei geht das Thema alle Alsdorfer an. Foto: MHA/Thomas Vogel

Alsdorf Die Stadt fragt ihre Bürger, wie die sich Mobilität der Zukunft in Alsdorf vorstellen – in einem gut organisierten Workshop. Die Beteiligung aber bleibt überschaubar, ob wohl alle von den Entscheidungen betroffen sein werden.

Den Nutzen einer Bürgerbeteiligung müsste man spätestens dann hinterfragen, wenn sich kaum ein Bürger beteiligt. Warum am vergangenen Mittwochabend im Fördermaschinenhaus so viele Plätze leer blieben? Schwer zu sagen, gerade vor dem Hintergrund des schwergewichtigen Themas: der Zukunft von Mobilität in der Stadt. Dieser erste „Bürgerworkshop Mobilitätskonzept“ wird neben anderen Runden Entscheidungen beeinflussen, die später alle Einwohner Alsdorfs betreffen.

Aktuell erstellt die Stadt Alsdorf gemeinsam mit dem Stadt- und Verkehrsplanungsbüro Kaulen (SVK) aus Aachen ein umfassendes Konzept, um eine nachhaltige Mobilitätsentwicklung voranzutreiben. Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, sich daran aktiv zu beteiligen, Wünsche, Vorschläge, Sorgen zu äußern. Deshalb der Workshop vergangenen Mittwoch. Na klar, mit diesem Instrument schafft man nicht nur Toleranz für Veränderungen, sondern holt auch eine ganze Bandbreite an Einstellungen und Ansichten aus der Bevölkerung mit ins Boot. So zumindest die Idealvorstellung.

Bevor nun ein falscher Eindruck entsteht: Das Fördermaschinenhaus war nicht vollkommen leer. Die Zahl der Teilnehmer war von vornherein auf circa 60 Personen begrenzt, die Zahl der Anmeldungen blieb jedoch dahinter zurück. Es gingen derer rund 40 im Vorfeld der Veranstaltung ein, noch weniger waren am Ende gekommen. Ein Vertreter des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC) etwa, viele Vertreter aus Verwaltung und Lokalpolitik, einige Bürgerinnen und Bürger.

Diskussion und formulieren von Vorschlägen in Gruppen: Wie und wo soll sich Alsdorf mit Blick auf nachhaltige Mobilität verändern? Foto: MHA/Thomas Vogel

Die Vorschläge, die an diesem Abend in verschiedenen Diskussionsrunden erarbeitet wurden, teilweise sehr ins Detail gingen und einzelne Stellen in Alsdorf ansprachen, hinterließen einen recht eindeutigen Eindruck dessen, was gewünscht wird: Mehr – um nicht zu sagen so viel wie irgend möglich – auf das Fahrrad als Verkehrsmittel zu setzen, ÖPNV-Angebote örtlich sinnvoll zu führen und miteinander zu verknüpfen, Sharingstationen an strategisch günstigen Stellen im Stadtgebiet anzubieten und Autos, wo möglich, sinnvoll und gewollt aus der Stadt herauszuhalten.

Die Stadt Alsdorf hat nun einen circa zweijährigen Prozess vor der Brust, der im Frühjahr begonnen wurde. Im Rahmen des Prozesses werden auch die einzelnen Verkehrsträger analysiert werden: Kraftfahrzeugverkehr, Radverkehr, öffentlicher Verkehr, Fußgängerverkehr bis hin zum ruhenden Verkehr. Fragen stehen im Raum. Große wie: Was passiert mit der Bahnhofstraße? Soll sie verkehrsberuhigt werden, komplett autofrei oder soll es eine Umweltspur für Busse und Taxen, Rad- und Fußverkehr geben? Kleine wie: Muss eine Straße an dieser oder jener Stelle für Radfahrer weiter abgesenkt werden?

Ein Zeitfenster für die Verkehrswende zu nennen, ist kaum möglich. Die Stadt Alsdorf und das Büro SVK haben zumindest für den vorliegenden Rahmen Planungsprioritäten festgelegt. Sofortmaßnahmen sind für den Zeitraum von 2023 bis 2025 avisiert, es folgen kurzfristige Maßnahmen bis 2027, mittelfristige bis 2030 und langfristige bis 2035. Sie sollen dem im Mobilitätskonzept formulierten Leitbild folgen und dort festgehaltenen Prioritäten (“Wo fangen wir an?“). Die Umsetzung einzelner Maßnahmen im öffentlichen Raum wird künftig dennoch von politischen Beschlüssen und nicht zuletzt auch der finanziellen Potenz Alsdorfs abhängen.

Aktuell befinden sich die Beteiligten bei der Ausarbeitung von Teilkonzepten. Eine Grundlagenermittlung und Bestandsanalyse hat ebenso bereits stattgefunden wie die Formulierung von Leitzielen und Handlungsbedarf (Beispiel für einen Leitsatz: „Eine Mobilität ohne eigenen Pkw ist möglich und für alle Bevölkerungsgruppen barrierefrei zugänglich.“). Im Dezember ’23 bis Januar ’24 soll es mit der Erstellung eines Maßnahmenkatalogs weitergehen. Im Verlauf der Erstellung des Mobilitätskonzepts für Alsdorf ist weiterhin die Beteiligung von Akteuren und der Öffentlichkeit vorgesehen.