Rewe und Toom in Neuweiler : Die alten Gebäude sollen in zwei Wochen komplett verschwunden sein

Einst standen an dem Standort im Norden Alsdorfs ein Rewe-Supermarkt und ein Toom-Baumarkt. Anfang kommenden Jahres soll das wieder so sein. Foto: MHA/Thomas Vogel

Alsdorf Die Abrissarbeiten am alten und neuen Rewe-Standort Am Rosenkränzchen sind in vollem Gange. Noch im April wird auf dem 36.500 Quadratmeter großen Grundstück mit dem Bau begonnen.