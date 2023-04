Nachruf : Der frühere Stadtdirektor Klaus Pohlmann ist gestorben

Blick zurück ins Jahr 1975: Klaus Pohlmann wird als jüngster Stadtdirektor im damaligen Wurmrevier von Bürgermeister Peter Küpper (SPD) eingeführt. Foto: Wolfgang Sevenich

Alsdorf Er war von 1975 bis 1987 Stadtdirektor in Alsdorf, in einer Zeit, in der die damalige Bergbaustadt sich auf große Umbrüche vorbereiten musste. Nun ist Klaus Pohlmann gestorben.

Im Alter von 83 Jahren ist Klaus Pohlmann, früherer Stadtdirektor Alsdorfs und später Vorsitzender des Festausschusses Alsdorfer Karneval, bereits am 2. April verstorben.

Der Rechtsanwalt war Regierungsdirektor in Köln gewesen, als er mit gerade einmal 36 Jahren als jüngster in diesem Amt im damaligen Wurmrevier im November 1975 den Posten des Stadtdirektors von Alsdorf antrat. Gewählt worden war er mit einer knappen SPD-Mehrheit im Rat der noch jungen Stadt Alsdorf, zweieinhalb Jahre nach der Kommunalen Neugliederung.

Allein das Wohl der Bürger ins Zentrum seines Handelns zu stellen, Toleranz gegenüber politisch Andersdenkenden zu üben, ohne die eigene Meinung zu verstecken, kündigte er seinerzeit als Maximen in seiner Antrittsrede an. Alle Kräfte dafür einzusetzen, „ein guter Alsdorfer“ zu werden, war ihm ebenso ein Anliegen.

So ließ er sich auch zehn Jahre nach seiner Amtszeit, im Jahr 1997, für den Vorsitz des Festausschusses Alsdorfer Karneval gewinnen.

In seiner zwölfjährigen Zeit als Stadtdirektor war er Mitinitiator der Wurmrevier-Konferenz, aus der die Zukunftsinitiative Aachener Revier (ZAR) zur Befeuerung des Strukturwandels nach dem Aus der Steinkohle hervorging. Überdies brachte Pohlmann den Industrie- und Gewerbepark Alsdorf (IGA, heute Business Park Alsdorf) auf den Weg. Er galt als exzellenter Rhetoriker, der eine neue Struktur in die Stadtverwaltung gebracht habe. Aufgrund seiner Kompetenz habe er hohe Achtung genossen und als Vorbild für viele Mitarbeiter der Verwaltung gegolten.

Eine weitere Spur seines Wirkens auf gesellschaftlicher Ebene ist der Karnevalsbrunnen am Denkmalplatz. Klaus Pohlmann gehörte 1998 zusammen mit Toni Baumanns, Helmut Brandt und dem SPD-Landtagsabgeordneten Hans Vorpeil zur sogenannten Viererbande, einer Projektgruppe, die sich in Handel und Industrie erfolgreich um die Akquisition von Spendenmitteln für das bronzene Narrenschiff kümmerte, das, einem Entwurf des Aachener Bildhauers Professor Bonifatius Stirnberg gemäß, am 6. Mai 2001 vor der Stadthalle eingeweiht wurde.

Die Abschiedsfeier für Klaus Pohlmann ist am Montag, 8. Mai, um 13 Uhr in der Gottesdienstkapelle des Columbariums St. Donatus, Richard-Wagner-Straße 1, in Aachen-Brand. Anschließend erfolgt die Urnenbeisetzung.

(bea)