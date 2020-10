Sieben-Tage-Inzidenz über 50 : Strenge Corona-Regeln treten für Alsdorf in Kraft

Update Alsdorf In der Stadt Alsdorf sind wieder vermehrt Corona-Fälle aufgetreten. Daher gelten ab Samstag, 3. Oktober, erweiterte Maßnahmen zum Infektionsschutz. Grund dafür ist die Sieben-Tage-Inzidenz von 50,5.

„Insgesamt gilt für die StädteRegion Aachen derzeit besondere Wachsamkeit“, so Städteregionsrat Dr. Tim Grüttemeier . „Zwingend müssen Schutzmaßnahmen dann angeordnet werden, wenn der Schwellenwert von 50 für die gesamte Städteregion Aachen überschritten ist. In dieser sensiblen Situation werden wir natürlich nicht warten, bis der Schwellenwert für die ganze Städteregion überschritten ist, sondern auch auf einzelne Kommunen bezogen proaktiv handeln!“

In der Stadt Alsdorf gelten ab dem 3. Oktober folgende Auflagen:

Am Freitag hatte auch die Stadt Aachen einen Warnwert von 35 überschritten. Dort traten die neuen Maßnahmen sofort in Kraft. Für die gesamte Städteregion haben die Krisenstäbe am Freitag 36 neue Fälle seit Donnerstag gemeldet. Seit Beginn der Zählung Ende Februar steigt damit die Zahl der nachgewiesen Infizierten auf 2812. 2524 ehemals positiv auf das Coronavirus getestete Personen gelten statistisch wieder als gesund. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle liegt bei 106. Aktuell sind 182 Menschen in der Städteregion Aachen nachgewiesen infiziert. Die Sieben-Tages-Inzidenz in der Städteregion Aachen liegt aktuell bei 30,4 – und damit als gesamte Region nicht weit von der Warngrenze von 35 entfernt.