Kostenpflichtiger Inhalt: Fahrradfachgeschäfte dürfen nur reparieren : Die Räder rollen, aber nur wenige Rubel

Wegen der Corona-Krise auf die Werkstatt reduziert: Hermann Hinterthür, Inhaber von Zweirad Fischer in Alsdorf, kritisiert Ungleichbehandlung und Wettbewerbsverzerrung. Foto: MHA/Karl Stüber

Alsdorf Frühjahr bedeutet Hochsaison für den Zweiradhandel. Viele entscheiden sich für einen neuen Drahtesel, steigen von der reinen Muskelkraft auf Elektrofahrräder um und schaffen Ausrüstungsgegenstände an. Aber dieses Geschäft geht derzeit an vielen Fachhändlern in großen Teilen vorbei, wegen des grassierenden Coronavirus.