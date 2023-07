In Alsdorf : Brücke über den Broicher Bach wegen Beschädigungen gesperrt

Alsdorf Weil bei einer Kontrolle Beschädigungen an den Pfeilern aufgefallen sind, ist in Alsdorf eine Brücke für Fußgänger und Radfahrer gesperrt worden.

Mitarbeiter des Eigenbetriebs Technische Dienste (ETD) in Alsdorf haben in der vergangenen Woche eine Holzbrücke für Fußgänger und Radfahrer in Verlängerung des Heidwegs absperren müssen. Es seien Beschädigungen zu sehen von denen aktuell nicht sicher gesagt werden könne, ob sie die Standsicherheit der Brücke, die über den Broicher Bach führt, beeinträchtigen, erklärte Stephan Spaltner, kaufmännischer Betriebsleiter des ETD.

Die Beschädigungen seien bei einer Routineprüfung in der vergangenen Woche aufgefallen. Demnach sollen die Pfeiler der Holzkonstruktion augenscheinlich angegriffen sein. Das weitere Vorgehen in dieser Sache werde in der kommenden Woche abgestimmt, in der Folge auf jeden Fall Fachleute zur Bewertung der Sicherheit des Bauwerks hinzugezogen.