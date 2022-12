Feuerwehreinsatz in Alsdorf : Brand auf Balkon am Mariadorfer Dreieck

Feuerwehreinsatz am Mittwochmorgen: Am Mariadorfer Dreieck gab es für kurze Zeit Verkehrseinschränkungen. Foto: MHA/Claudia Heindrichs

Update Alsdorf Wegen eines Brandes ist es am Morgen am Mariadorfer Dreieck in Alsdorf zu Verkehrseinschränkungen gekommen.

Die Alsdorfer Feuerwehr ist am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr zu einem Einsatz ans Mariadorfer Dreieck ausgerückt. An der Aachener Straße hatte es zunächst auf einem Balkon gebrannt, das Feuer drohte danach auf die angrenzende Wohnung überzugreifen. Nach Aussagen von Feuerwehrchef Christoph Simon hatten die Einsatzkräfte den Brand schnell im Griff, die Flammen wurden auf dem Balkon eingedämmt, die Wohnung also geschützt. Unter anderem waren Blumenkübel aus unbekannten Gründen in Brand geraten.

Der Einsatz war gegen 9.40 Uhr beendet. Die Aachener Straße in Richtung Hoengen konnte während des Einsatzes nicht befahren werden, weil die Feuerwehr mit einer Drehleiter vor Ort gewesen ist. Personen wurden nicht verletzt.

(cro)