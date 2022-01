Nachbarschaftsstreit : Beamte stellen nach Bedrohung mehrere Waffen sicher

Auch wenn der Verdächtige einen Waffenschein besaß, wurde dieser zusammen mit den Waffen sichergestellt. Foto: dmp press

Alsdorf Ein Nachbarschaftsstreit führte am Samstagabend die Polizei in Alsdorf zu einem großen Waffenfund. Der Verdächtige kam in Gewahrsam und seine Waffen wie auch sein Waffenschein wurden sichergestellt.

Polizeibeamten haben im Alsdorfer Stadtteil Begau in der Gartenstraße am vergangenen Samstagabend einen Nachbarschaftsstreit beendet. Mehrere Waffen wurden dabei gefunden.

Ein Anwohner hatte gegen 20.30 Uhr die Polizei gerufen, da er von seinem Nachbarn per Whatsapp bedroht worden war und anschließend Schüsse gehört hatte.

Als die Beamten eintrafen, trug der 47-jährige Nachbar zwei Reizgaspistolen bei sich. Desweiteren fanden die Polizisten Schreckschusswaffen mit Munition, eine Machete und eine Zwille.

Laut dem 47-Jährigen hatte sich beim Reinigen einer Pistole versehentlich ein Schuss gelöst. Der Mann besitzt einen Waffenschein. Ob er diesen behalten darf, wird nun überprüft.

Die Waffen und den Waffenschein hat die Polizei sichergestellt. Der Verdächtige kam in Gewahrsam und es wurde Strafanzeige gegen ihn erstattet.

(red/pol)