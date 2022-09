Betreuungsplätze in Alsdorf : Baubeginn für neue Kitas rückt näher

Ansichten der neuen Kita „Am alten Viktoriasportplatz“. Foto: Stadtentwicklung Alsdorf GmbH

Alsdorf Im November sollen die Bauarbeiten für die Kita an der Feldstraße in Alsdorf starten, im Februar jene an der Kita „Am alten Viktoriasportplatz“. Die Stadtverwaltung sucht weiter nach Flächen für Neubauten.