Ab Dienstag : „Bad Boys“ eröffnen das Autokino in Alsdorf

Will Smith (links) und Martin Lawrence sind in Neuweiler in dem Actionfilm „Bad Boys for Life“ zu sehen. Weitere Produktionen folgen. Foto: Sony Pictures

Alsdorf Die Kinobetreiber Moritz und Sebastian Stürtz haben es geschafft: Auch in Alsdorf dürfen Filme unter freiem Himmel gezeigt werden. Am Dienstag geht es los.

Mit alldem, was die Corona-Pandemie an Folgen und Veränderungen nach sich gezogen hat, ließen sich längst Bücher füllen. Dass Kontaktverbote und die weitgehende Einstellung des öffentlichen Lebens auch eine Renaissance des Autokinos nach sich ziehen würden, das hätte noch vor wenigen Wochen wohl kaum einer für denkbar gehalten.

Ausgenommen sind kreative Kinobetreiber wie die Brüder Moritz und Sebastian Stürtz: Nachdem auf dem Aachener Bendplatz bereits die ersten Abspanne gelaufen sind, folgt morgen in Alsdorf-Neuweiler der nächste Streich: Gezeigt wird „Bad Boys for Life“,die zweite Fortsetzung des Actionfilms „Bad Boys“ von 1995. Um 21 Uhr geht es los.

Bereits in der ersten Monatshälfte wurde bekannt, dass Sebastian Stürtz, der gemeinsam mit seinem Bruder unter anderem die zurzeit geschlossenen Cineplex-Kinos in Aachen und Alsdorf betreibt, entsprechende Pläne für den alten Baumarktparkplatz in Neuweiler hat, gelegen am nördlichen Alsdorfer Ortsausgang unmittelbar neben dem Kreisverkehr B57/L240. Ende vergangener Woche dann konnten die letzten Details geklärt werden. Sebastian Stürtz, dessen Lob der Stadt Alsdorf und dem Eigentümer des Geländes galt, der Rewe-Gruppe, konnte den Start des Alsdorfer Autokinos in Neuweiler endgültig bestätigen.