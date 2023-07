Bei Alsdorf : Autos kollidieren auf der L240, drei Verletzte

Alsdorf Nördlich von Hoengen ist es am Mittwochmittag zu einem schweren Unfall gekommen.

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der L240 bei Alsdorf hat am Mittwoch zwei Schwerverletzte und einen Leichtverletzten gefordert. Der Unfall ereignete sich um kurz nach 12 im Bereich der Abfahrt auf die Jülicher Straße (L136) unweit von Hoengen.

Nach vorläufigen Informationen der Polizei kollidierte ein Auto, das in Richtung Eschweiler unterwegs war, mit einem entgegenkommenden Linksabbieger. An beiden Autos, einem Opel und einem Mercedes, entstand Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Die Verletzten hatten sich selbstständig aus den Fahrzeugen befreien können und wurden nach Erstversorgung durch Rettungskräfte in Krankenhäuser gebracht.