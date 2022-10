Verdacht auf Brandstiftung : Auto brennt in Alsdorf völlig aus

Die Feuerwehr konnte ein Ausbrennen des Fahrzeugs nicht mehr verhindern. Foto: dag/Dagmar Meyer-Roeger

Alsdorf In der Nacht brennt in Alsdorf in einem Wohngebiet ein einzelnes Auto völlig aus. Der Verdacht auf Brandstiftung liegt nahe.

Feuerwehr und Polizei rückten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 2.40 Uhr zu einem brennenden Auto in der Weimarer Straße in Alsdorf aus. Verletzt wurde niemand, das Auto brannte jedoch völlig aus. Gegen 4.15 Uhr war der Einsatz beendet.

Die Brandursache muss nach Angaben der Polizei noch ermittelt werden, der Verdacht auf Brandstiftung liegt allerdings nahe.

(red/pol)