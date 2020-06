Groß angelegte Aktion am Annapark : Polizei kontrolliert 370 Personen und 397 Fahrzeuge

Groß angelegte Aktion am Annapark

Bis in die Nacht hinein kontrollierten mehrere Dutzend Polizisten Personen und Fahrzeuge (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Alsdorf Autorennen, Gelage, Vandalismus – die Situation am Alsdorfer Annapark sorgt schon lange für großen Unmut unter den Anwohnern. Jetzt hat die Polizei mit groß angelegten Kontrollen reagiert.

Bis in die Nacht des Samstags hinein dauerten die Kontrollen in und um den Annapark herum, teilte die Polizei mit. Mehrere Dutzend Polizisten, darunter Beamte der Hundestaffel, der Einsatzhundertschaft, sowie der Direktionen Kriminalität und Verkehr, kontrollierten zwischen 19.30 und 2.30 Uhr insgesamt 370 Personen und 397 Fahrzeuge. Auch Polizeipräsident Dirk Weinspach war vor Ort, um sich ein Bild des Einsatzes zu machen.

Bei einer weiteren Kontrolle stellten die Beamten über 15.000 Euro Bargeld sicher. Der Besitzer machte bei der Überprüfung laut Polizei widersprüchliche Angaben zur Herkunft des Geldes und verstrickte sich mehrfach in Widersprüche – die Ermittlungen dazu laufen.

Beweismittel sichergestellt

Im Rahmen der Kontrollen landete die Polizei offenbar auch einen echten Glücksgriff: Die Beamten stellten ein Smartphone mit Filmaufnahmen einer Schlägerei, die sich am vergangenen Donnerstag in der nahegelegenen Rathausstraße ereignet hatte, sicher. Mit dem neuen Beweismittel erhoffen sich die Ermittler zusätzliche Ansätze in dem unter anderem wegen Landfriedensbruch eingeleiteten Verfahren.