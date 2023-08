Bergbaugeschichte in Mariadorf : Vor 175 Jahren kam die erste Kohle aus der fast vergessenen Grube Maria

Eine Luftbildaufnahme von Maria Hauptschacht Ende der 1950er Jahre. Foto: Archiv G.A.B.I.

Alsdorf Die Grube Maria könnte in diesem Jahr ein rundes Jubiläum feiern. Doch zu dominant entwickelte sich ihre große Schwester, die Grube Anna, die erst sechs Jahre später schwarzes Gold förderte – mit Hilfe aus Mariadorf.

Von Stephan Tribbels

Heimatgeschichte war die große Leidenschaft von Rudolf Bast, dem Ehrenvorsitzenden des Alsdorfer Geschichtsvereins, der am vergangenen Freitagmorgen gestorben ist. Aus gegebenem Anlass noch einmal die Grube Maria in Mariadorf in den Fokus zu rücken, war ihm ein großes Anliegen. Noch wenige Tage vor seinem Tod hat er sich mit unserer Zeitung darüber unterhalten.

Wohl wissend, dass von einem für Alsdorf in seinen heutigen Stadtgrenzen industriegeschichtlich bedeutenden Jubiläum in diesem Jahr bislang nicht viel zu hören war. Dabei weist die am Mariadorfer Südpark stehende Seilscheibe deutlich darauf hin: „Grube Maria 1848 bis 1962“. Vor 175 Jahren bereits wurde unter dem Ort, den man erst in der Folge der bergbaulichen Entwicklung Mariadorf nannte, Kohle mit industriellen Mitteln zutage gefördert. Der Beginn einer langen prägenden Phase. Bemerkenswert an der Stelle ist, dass die später wirtschaftlich weitaus bedeutendere Grube Anna aufgrund der zunächst geologisch schwierigeren Erschließung erst sechs Jahre nach der Grube Maria die Kohleförderung aufnehmen konnte – mit maßgeblicher Unterstützung des zwischenzeitlich von „Maria“ durch „Anna“ abgeworbenen Steigers Wilhelm Sassenberg.

Während von der „großen Schwester Anna“ signifikante Relikte aus deren Bergbau-Ära erhalten blieben bzw. in Folgenutzung sind – etwa Kraftzentrale, Eduardschacht, Fördermaschinenhaus und Wasserturm – fällt eine entsprechende Spurensuche in Mariadorf deutlich schwerer. Die Halde Jaspersberg am Rand der Marienstraße ist so ein Relikt der frühen Mariadorfer Bergbaujahre, ebenso die noch gut erkennbare Halde von Maria Hauptschacht, an deren Fuß bereits seit Jahrzehnten das Sportforum Alsdorf beheimatet ist.

Zwei, die sich in der Alsdorfer Bergbaugeschichte bestens auskannten bzw. auskennen: der erst vor wenigen Tagen verstorbene Rudolf Bast (r.) und Hans-Peter Thelen mit Unterlagen über die vor 175 Jahren gegründete „Grube Maria“. Foto: MHA/Stephan Tribbels

„Die Halde Maria Hauptschacht war früher deutlich höher als heute“, berichtete Rudolf Bast im Gespräch mit unserer Redaktion, der die Hintergründe der Entstehung sowie die Entwicklung der Grube Maria genau erforscht hatte. Eng verbunden sei diese Geschichte mit dem Bergmeister Eduard Honigmann, der im Mai 1848 die damals nach preußischem Recht erforderliche Konzession zum Betreiben der Grube Maria erhielt, aus der noch im gleichen Jahr 200 Tonnen Fettkohle gefördert wurden. 1,74 Millionen Quadratmeter war das „Feld Maria“ groß. „Entgegen der damals vorherrschenden Annahme, dass dieser Bereich zwischen den Revieren an der Inde bzw. an der Wurm wegen zweier Störungen flözleer sein müsste, konnte Honigmann im Rahmen von seit 1846 erfolgten Probebohrungen an dieser Stelle Kohle nachweisen“, berichtete Bast mit Verweis auf die begrenzenden unterirdischen Störungen Feldbiss (Wurm) und Sandgewann (Inde).

Eduard Honigmann, die aus Sicht von Bast „treibende Kraft des Projekts“, konnte als angestellter Bergmeister beim damals zuständigen Bergamt in Düren zunächst aufgrund seiner „Befangenheit“ nicht offenkundig als Unternehmer handeln. Mithilfe zweier Finanziers, dem Friedensrichter Friedrich Ernst Bölling und dem Dürener Textilfabrikanten Leopold Schoeller, gelang die Unternehmensgründung dennoch. Honigmann blieb offiziell noch bis 1853 im Staatsdienst.

Bis dahin hatte sich die (alte) Grube Maria, die nach Honigmanns Frau benannt wurde, und am Anfang unweit der heutigen Marienstraße lag, bereits gut entwickelt. Längst wurde die Fettkohle verkokt, war die Belegschaft auf 265 Mann angewachsen. Mit dem Grubenausbau waren früh gravierende Rodungsmaßnahmen von Eichen-, Buchen- und Tannenwald südwestlich von Hoengen verbunden. Heute sei davon nur noch ein kleines, aber schönes Buchenwald-Stück hinter dem Gelände von Alemannia Mariadorf übriggeblieben, sprach Bast auch eine problematische Seite des industriellen Bergbaus an: „Wobei das hier geschlagene Holz dringend benötigter Rohstoff für den Grubenausbau war.“

Der Mariadorfer Hubert Hennes (81) hat auf der Grube Maria eine Lehre zum Elektriker absolviert und war danach als Geselle unter Tage für die Stromversorgung zuständig, bis er bei einem Unfall 1961 seinen linken Arm verlor. Foto: MHA/Stephan Tribbels

Bereits fünf Jahre nach dem Beginn der Kohleförderung über Förderschacht I wurden erste Arbeiterkolonien im Grubenumfeld bezogen. In Anlehnung an den benachbarten Arbeitgeber hieß diese Ansiedlung zunächst „Maria Grube“, aus der dann später Mariadorf wurde.

Mit fortschreitender Industrialisierung, vor allem durch den Ausbau des in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Zentraleuropa rasant wachsenden Eisenbahnnetzes, stieg die Kohlenachfrage zunächst. Ein zweiter Schacht, Maria II, wurde im Bereich zwischen der heutigen Eschweilerstraße und der Euregiobahn-Strecke in Betrieb genommen. Viele Jahre später wird hier noch bis 1992 die Maschinen-Hauptwerkstatt aller EBV-Gruben liegen.

Im Glück-Auf-Park erinnert dieses Bergmanns-Denkmal an die Grube Maria, auf der unweit von hier 1848 erste Kohl gefördert werden konnte. Foto: MHA/Stephan Tribbels

In den Anfangsjahren war Maria Grube bzw. Mariadorf selbst noch nicht an das Eisenbahnnetz angebunden. Das musste sich schon aus logistischen Gründen ändern, stieß jedoch auf Hindernisse. Ab 1855 wurde der Transport Richtung Eschweiler, wo Eisenhütten einen erheblichen Anteil der energiereichen Maria-Kohle verfeuerten, jahrelang über eine immer wieder neu verzweigte bzw. verlängerte Pferdebahn befördert. In den 1870er Jahren änderte sich das. Der Beginn einer Eisenbahngeschichte, die vom Bahnhof Maria Grube aus später mal in fünf Richtungen führen sollte und die Anbindung an eine Straßenbahnlinie (28) über das Werksgelände von Maria-Hauptschacht einschloss. „Eine kurvenreiche Anfahrt unter lautem Quietschen war das“, erinnerte sich auch Rudolf Bast an diese Straßenbahnzeit Alsdorfs.

Bereits 1863 war aus der Grube Maria die Aachen-Hoengener-Bergwerks-Aktiengesellschaft (AHBA) geworden. 1880 fielen die Kohlenpreise. Trotzdem wurde vier Jahre später der dritte Schacht in Betrieb genommen, der anfänglich den Namen Maria-Hauptschacht trug. Der Komplex auf der Anhöhe wirkte in der maximalen Ausbaustufe wie eine imposante Grubenburg. 1890 kaufte die Vereinigungsgesellschaft für Kohlenabbau im Wurmrevier die Mariadorfer Fettkohlengrube von der wirtschaftlich angeschlagenen AHBA. 1894 entstand eine Brikettfabrik, die gut drei Jahrzehnte später nochmal deutlich erweitert wird.

1907 ging die Vereinigungsgesellschaft dann im Eschweiler Bergwerks-Verein (EBV) auf. Kokerei und Brikettfabrik gehörten fortan ebenfalls zum EBV. Davor und danach gab es weitere einschneidende Veränderungen und bemerkenswerte Zahlen um die Grube Maria, die hier nur kurz Erwähnung finden sollen. Erfolgreiche und gescheiterte Versuche, die Grube unter Tage zu erweitern, könnten an dieser Stelle Seiten füllen. In den Archiven heimatkundlich tätiger Vereine, etwa der Verein Bergbaudenkmal Grube Adolf in Merkstein, die dankenswerterweise für diesen Artikel hilfreich zur Seite standen, tun sie das auch. Bücher, Karten, Urkunden, Fotos, Statistiken – die Alsdorfer Bergbaugeschichte ist umfänglich dokumentiert. Nicht jede festgehaltene Entwicklung lag dabei in der Verantwortung örtlicher Akteure. Internationale, ja mitunter globale Entwicklungen hatten Einfluss auf die industrielle Kohleförderung im heutigen Alsdorfer Stadtgebiet.

Eine Ansicht von Maria Hauptschacht aus dem Jahr 1961. Foto: Archiv G.A.B.I.

Zwei Weltkriege, Wirtschafts- und Absatzkrisen, politische Veränderungen und mehr wirkten aus der Ferne. Brände und andere Unglücke vor Ort sorgten ebenfalls für Veränderungen – oft für technische Verbesserungen in Mariadorf. Die Entwicklung der Belegschaft und Fördermengen schwankten im Laufe der Jahrzehnte.

Einschneidend waren die Kriege. „Am Ende des Zweiten Weltkriegs hatte die dritte Schachtanlage nochmal strategische Bedeutung, war ab Oktober 1944 für sechs Wochen Hauptkampflinie. Die Deutschen hatten auf der Anhöhe der Grubenanlage Stellung bezogen, die Amerikaner saßen am Rand von Alsdorf“, erinnerte sich Rudolf Bast. Gut zweieinhalb Jahre danach ließen die Alliierten wieder die Kohleförderung zu. Kurz ging es nochmal steil bergauf. 1953 war ein Rekordjahr mit 2750 Mann Belegschaft und einer nach dem Krieg sonst nicht mehr erreichten Kohlefördermenge von 781.654 Tonnen.

Das Ende der Kohleförderung der Grube Maria zeichnete sich dennoch schon in den 1950er Jahren ab – ein mehr oder weniger „geordneter Rückzug“ bzw. Übergang zur Förderung von Mariadorfer Kohle über die vom EBV rentabler zu betreibenden Schachtanlagen von „Anna“ und „Emil Mayrisch“ in Siersdorf, mit denen „Maria“ unter Tage verbunden war. Noch ein Jahr vor der ersten Ölkrise musste 1959 die Brikettfabrik in Mariadorf dicht machen. Am 29. September 1962 war auf der Grube Maria selbst endgültig Schicht im Schacht. „Emil Mayrisch“ übernahm einen Großteil der am Ende noch 1093 Mann zählenden Mariadorfer Belegschaft.

Die „Tram“ der Linie 28 fuhr auch über das Werksgelände von Maria Hauptschacht und brachte auch Eschweiler Kumpel zur Arbeit bzw. wieder nach Hause. Foto: Archiv G.A.B.I.

Was blieb nach dem folgenden Abbau der größten Anlagen vom Bergbau in Mariadorf übrig? In die Jahre gekommene Mauerstücke vom Hauptschacht, bauliche Restbestände von Maria II, wo sich ja auch die bis 1992 genutzte Maschinen-Hauptwerkstatt des EBV befand, und bis 2010 „EBV-Holz“ am Rand des Jaspersbergs hinter dem heutigen Glück-Auf-Park sowie Relikte der Eisenbahnanbindungen, deren Trassen künftig sogar wieder stärker in den Fokus rücken werden.

Die einstige Zugverbindung nach Jülich ist nun ein Radweg. Zudem gibt es selbstverständlich auch in Mariadorf eine Erinnerungskultur in Sachen Bergbau-Geschichte, die im Vergleich zu den baulichen Relikten in Alsdorf allerdings auf den ersten Blick eher symbolischen Charakter hat. Eine große, von Carl Alexander in Baesweiler stammende Seilscheibe weist an der Eschweilerstraße vor der Sportanlage von Alemannia Mariadorf auf die Bergbauzeit im Ort hin, das „Bärbelchen“ am Dreieck, das nach einer Zeichnung von Franz Herbst durch den Aachener Künstler Hubert Löneke geschaffene Bergmannsdenkmal im Glück-Auf-Park, dazu etliche bepflanzte Loren in den Siedlungen – und die verbliebenen Bahnanlagen sowie Restgemäuer der einst imposanten Grubenburg von Maria-Hauptschacht zwischen Alsdorf und Hoengen.

Jubiläumsfeierlichkeiten sind 175 Jahre nach der Gründung der Grube Maria nicht in Sicht. Vielleicht ist das in sechs Jahren bei „Anna“ anders. „Anna förderte deutlich mehr und bessere Kohle. Maria hat nie die Bedeutung von Anna erreicht. Trotzdem war sie eine wichtige Grube – nur Anna war das Paradepferd des EBV“, ordnet Hans-Peter Thelen, zweiter stellvertretender Vorsitzender des Grube Anna Bergbauinformationszentrums (G.A.B.I.) ergänzend ein. Thelen hat im Vorjahr zudem sein Buch „Alsdorfs Kathedralen“ herausgeben, das sich ausführlich mit den Alsdorfer Bergbaurelikten befasst.

Diese zweifellos auch bis heute Identität stiftenden Bauten fehlten zwar in Mariadorf, doch habe der seit 1972 zur Stadt Alsdorf zählende Ort mit der 1916 gegründeten und sportlich erfolgreichen Alemannia im Südpark einen Verein, der der Bevölkerung mehr bedeute und Identifikation stifte als der Bergbau, lautete die Einschätzung von Rudolf Bast: „Der war schließlich auch mit Gefahren verbunden“, gab außerdem zu bedenken.

Eine Rivalität mit Alsdorf? Die habe es wohl spürbarer mit dem unmittelbaren Nachbarn Hoengen und dort ansässigen Bauern gegeben, die dem Vernehmen nach nicht so viel vom Bergbau und den dort Beschäftigten gehalten haben sollen. „Wenn die dann in Hoengen ihr Geld ausgaben, war das natürlich anders, aber prinzipiell versuchten die Mariadorfer ihr Geld im Ort zu lassen“, berichtet Hubert Hennes. Der 81-Jährige hat noch auf Maria Grube seine Lehre zum Elektriker abgeschlossen und bis zu einem schweren Unfall unter Tage im Jahr 1961, bei dem er seinen linken Arm verlor, als Geselle gearbeitet.