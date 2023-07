Rudi Bast ist gestorben : Die Stadt Alsdorf hat einen ihrer großen Söhne verloren

Am Freitagmorgen ist Rudi Bast im Alter von 86 Jahren gestorben. Foto: MHA/Thomas Vogel

Alsdorf Er war Alsdorfer mit Leib und Seele, vor allem aber mit Herz. Viel hat er für seine Heimatstadt geleistet und sie machte ihn zu ihrem Ehrenbürger. Nun ist Rudolf Bast nicht mehr da.

„Gestatten Sie mir: Ich weiß nicht, ob ich diese hohe Ehre wirklich verdient habe.“ Diese ersten Worte, mit denen Rudolf Bast sich im April vergangenen Jahres an das Auditorium der vollbesetzten Stadthalle bei der Verleihung der Ehrenbürgerwürde richtete, zeigen, was für ein Mensch er war: Bescheiden und voller Liebe zu Alsdorf. Nun hat die Stadt einen ihrer großen Söhne verloren. Am Morgen des vergangenen Freitags ist Rudolf Bast gestorben. Er wurde 86 Jahre alt.

„Alsdorf ist eine besondere Stadt. Man liebt sie, oder man mag sie nicht. Ich habe mich für Ersteres entschlossen“, sagte Bast einmal in einem Interview. Und diese Zuneigung spiegelte seine Stadt ihm wider. Alsdorf wird Bast vermissen, denn die Stadt und viele seiner Einwohnerinnen und Einwohner wissen, was sie an ihm hatten. „Für Alsdorf ist das ein herber Verlust. Wir haben dem Rudi so viel zu verdanken, in ganz vielen Bereichen“, sagte Bürgermeister Alfred Sonders in einer ersten Reaktion.

Geschichte, vor allem jene seiner Stadt, war die Leidenschaft Rudi Basts. Er war einer der Gründungsväter des Alsdorfer Geschichtsvereins, forschte und verfasste zahlreiche Beiträge und Bücher über das Werden, über Wohl und Wehe seiner Heimat. Von 1982 bis 2020 kümmerte er sich um die Herausgabe der Jahresblätter des Alsdorfer Geschichtsvereins, wirkte in den Vereinen „Grube Anna Bergbauinformationszentrum“ und „Pro Energeticon“ mit.

Darüber hinaus war Bast dem Brauchtum verbunden, im Karneval aktiv. 14 Jahre lang hatte er den Festausschuss Alsdorfer Karveval geleitet, die Gardeströpp gegründet. Er war in der Kolpingsfamilie aktiv und auch in der Pfarrgemeinde St. Castor hatte sich der gläubige Christ engagiert. Im „Arbeitskreis wider das Vergessen“ hatte er sich auch beim Thema Gedenkstätten immer wieder eingebracht. Sonders: „Wenn ich daran denke, was wir so an Gedenksteinen zur Erinnerung an die jüdischen Opfer des Nazi-Regimes in Alsdorf haben – da war Rudi Bast immer mit beteiligt.“ Im Rahmen des Europafests hatte er Kontakt zu Konsulaten von Partnerländern geknüpft, um Besuch von Konsuln oder Botschaftern zu ermöglichen.

Rudolf Matthias Bast wurde am 16. September 1936 in seinem Elternhaus in Alsdorf an der Rathausstraße geboren. Ab 1965 unterrichtete er Geschichte und Deutsch am städtischen Gymnasium Alsdorf, das er von 1990 bis 2001 als dessen Direktor leitete. Am Morgen des 28. Juli 2023 ist er in seinem Zuhause an der Schaufenberger Straße, wo er gemeinsam mit seiner Frau Gisela wohnte, gestorben.

„Erstaunlicherweise verbinden sich bestimmte Begriffe oft mit bestimmten Menschen. Menschen, die Eindruck hinterlassen auf das, was man das eigene Leben nennt. Denke ich an Rudi Bast, dann fallen mir Worte ein wie Rechtschaffenheit, Loyalität, Disziplin, Klugheit, Zuverlässigkeit, Hilfsbereitschaft“, beschrieb Thomas Thelen, Chefredakteur der Aachener Zeitung, in seiner Laudatio auf den sechsten Ehrenbürger der Stadt Alsdorf.

Sonders erste persönliche Kontakte als junger Verwaltungsmitarbeiter zu Rudi Bast sind 38 Jahre her, „aber natürlich kannte ich ihn vorher schon – ich meine: Wer kannte Rudi Bast nicht?!“ Er sei in Alsdorf immer schon eine Institution, in so vielen Vereinen und darüber hinaus aktiv gewesen. „Mit einer ruhigen, sachlichen Art, aber immer auch mit einer Portion Liebe zu Alsdorf – das konnte man spüren. Der mochte diese Stadt. Es tut besonders weh, so einen zu verlieren. Rudi war ein Alsdorfer mit Leib und Seele und vor allem mit Herz. Genauso wie seine Frau Gisela, der wir jetzt im Moment alle nahe stehen. Wir wissen, wie groß die Trauer ist.“