Feuer in Alsdorf : Ursache des Wohnungsbrands mit einer Toten ist ermittelt

Bei dem Feuer in der Pützdrieschstraße in Mariadorf ist am vergangenen Samstag eine Frau ums Leben gekommen. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Alsdorf Eine Obduktion der Leiche ist aufgrund eines eindeutigen Gutachtens nicht mehr nötig. Die Polizei spricht von unsachgemäßem Umgang mit brennbaren Utensilien.

Die Ursache des Wohnungsbrands, bei dem in der Pützdrieschstraße in Mariadorf am Samstagnachmittag eine Frau ums Leben gekommen war, steht fest. Nach einem eindeutigen Brandgutachten eines Sachverständigen sei die Obduktion des Leichnams nicht mehr nötig gewesen, erklärte ein Sprecher der Polizei Aachen am Dienstagnachmittag. Demnach habe der unsachgemäße Umgang mit brennbaren Utensilien den Brand verursacht. In diesem Fall hat es sich offenbar um eine brennende Zigarette gehandelt.