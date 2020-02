Kostenpflichtiger Inhalt: Nach Chemieeinsatz in Alsdorf : Wohnungen bleiben evakuiert

Zu dem Einsatz am Samstagabend wurden Spezialisten für chemische, biologische, radiologische und nukleare Gefährungslagen herbeigerufen. Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Alsdorf Der Großeinsatz in der Schaufenberger Straße war nach rund fünf Stunden beendet. Herauszufinden, was genau in dem Mehrfamilienhauses vor sich gegangen ist, wo sich am Samstagabend Dutzende Einsatzkräfte tummelten, wird deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen.