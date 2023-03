Forderungen an Berlin : Alsdorf kritisiert das Aachener Schweigen zur A544-Sperrung

Noch frei, in absehbarer Zeit aber für rund 22 Monate gesperrt: Vielen Kommunen der Region graut vor der Vollsperrung der A544. Gemeinsam sind sie auf der Suche nach Möglichkeiten, das erwartete Chaos abzumildern. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Alsdorf Das Nein zur Ersatzbrücke aus dem Verkehrsministerium verzögert die Resolution aus Alsdorf nur ein wenig. Die bevorstehende Sperrung sei ein Beispiel für schlechte Zusammenarbeit mit Aachen.

Die Resolution aus Alsdorf zur Sperrung der A544 kommt – wenn auch ein wenig verzögert. Die Entscheidung aus Berlin vom vergangenen Samstag, beim Nein zur Ersatzbrücke über das Haarbachtal zu bleiben, wirkt als Bremsklotz. In Alsdorf wird die Resolution nun zunächst überarbeitet. Positive Signale sendet der Stadtrat derweil in Richtung Würselen und begrüßt die Idee, einen regionalen Gipfel mit Vertretern aus von der Sperrung betroffenen Kommunen einzuberufen. Und es kommt deutliche Kritik an der Haltung der Aachener Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen.

Fast 15.000 Auspendler verlassen täglich die Stadt Alsdorf, um zu ihren Arbeitsplätzen in der Umgebung zu kommen – insofern sei die Stadt Alsdorf unbedingt von der nahezu zweijährigen Vollsperrung der A544 betroffen, erklärte Florian Weyand (CDU) in der Sitzung des Stadtrates am Dienstagabend.

24-Stunden-Baustelle gefordert

Die engere Taktung der Euregiobahn etwa und partielle Durchfahrtsverbote für den Schwerlastverkehr seien gute Vorschläge und dazu geeignet, Entlastung zu schaffen. Darüber hinaus halte er die Forderung nach Ausweitung der Zeit, in der an der Baustelle gearbeitet wird, für unumgänglich. Mit einer 24-Stunden-Baustelle lasse sich die Dauer der Gesamtmaßnahme (aktuell geplant: 22 Monate) sicher verkürzen. Ziel müsse nun sein, den Schulterschluss mit Würselen wie der gesamten Städteregion zu suchen.

Weyand äußerte darüber hinaus deutlich sein Unverständnis gegenüber der Haltung in Aachen, insbesondere der Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen. Während etliche Kommunen in der Region ihre Besorgnis über die Zustände äußerten, die sich mit der Vollsperrung der A544 erwarten lassen, von „Panikmache“ zu sprechen, „halte ich für absolut daneben“, sagte Weyand. In den Monaten danach sei aus Aachen nichts als Schweigen zu vernehmen gewesen. Wenn das Keupens Verständnis von interkommunaler Zusammenarbeit sei, graue ihm inzwischen davor, mit Aachen in anderen Projekten – etwa der Weiterentwicklung des öffentlichen Nahverkehrs – zusammenzuarbeiten.

Natürlich habe man sich mit der Causa A544 in der Bürgermeisterkonferenz bereits auseinandergesetzt, erklärte Bürgermeister Alfred Sonders. „Man hat schnell etwas gesagt, ohne es vorher zu Ende gedacht zu haben“, erklärte er. Das sei jedem schon einmal passiert. Ebenso glaubten aber alle, dass die bevorstehende Autobahnsperrung große Probleme mit sich bringen und nicht alles glattlaufen werde. Auch wenn Sonders keinen Namen nannte – wen er meinte, war leicht zu erahnen.

Auf Kritik und Appelle möchte man sich in Alsdorf derweil nicht beschränken. SPD-Fraktionschef Detlef Loosz forderte, den Zustand der Hauptausweichrouten während der Vollsperrung der Autobahn zu beobachten. Schäden, die durch die stärkere Beanspruchung etwa durch den Schwerlastverkehr im Laufe der Maßnahme entstünden, seien dem Bund in Rechnung zu stellen. Ebenso solle man von Berlin verlangen, Geld für den Ausbau des ÖPNV vor Ort zur Verfügung zu stellen.

„Wir können nur inständig hoffen, dass die Brücke noch ein paar Monate durchhält“, sagte Sonders. Bis zumindest einige Nebenbaustellen erledigt seien und der Verkehr damit stellenweise besser fließen kann. „Wir müssen Entlastungsmöglichkeiten finden, die uns helfen, nicht im Verkehr zu ersticken.“ Auch er halte die Stärkung von ÖPNV und SPNV für ein probates Mittel. Von den Baulastträgern der Hauptverbindungen – Bund und Land – müssten stärkere Unterstützung und zusätzliche Mittel eingefordert werden.

Der aus Würselen vorgeschlagene regionale Gipfel sei eine gute Idee, um Geschlossenheit in den Forderungen aus der Region zu zeigen. Er müsse jedoch zeitnah stattfinden. „Wir dürfen dem Ministerium nach der Absage von Samstag nicht die Hoffnung geben, die Sache wäre damit erledigt.“