Zwischen Eschweiler und Alsdorf : 56-Jähriger stirbt nach schwerem Unfall auf der L240

Update Alsdorf Am Mittwoch der vergangenen Woche hat sich eine Frontalkollision auf der L240 zwischen Eschweiler und Alsdorf ereignet. Ein 56-Jähriger erlag am Wochenende seinen Verletzungen. Zwei weitere Männer wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Der schwere Verkehrsunfall auf der L240 bei Alsdorf am Mittwochmittag ist offenbar durch einen Rotlichtverstoß verursacht worden. Das teilte die Aachener Polizei am Donnerstag mit. Bei der Kollision wurden drei Personen schwer verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilt, erlag ein 56-jähriger Autofahrer am Wochenende seinen schweren Verletzungen.