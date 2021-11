Erweiterung der Hermann-Josef-Grundschule : 510 Quadratmeter für 1,5 Millionen Euro

Ein Tag der Freude für die Stadt Alsdorf und für die OGS Hoengen: Der Erweiterungsbau ist fertig und beziehbar. Foto: Sigi Malinowski

Alsdorf Die Stadt Alsdorf investiert in die räumliche Erweiterung ihrer Grundschulen. Nun wurde der Anbau an der Hermann-Josef-Grundschule in Hoengen vollendet.