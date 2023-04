Ratsbeschluss : Aldi darf in Merkstein die Umzugskartons packen

Grünes Licht erteilt: Aldi kann jetzt auch per Ratsbeschluss umziehen und eine neue Filiale am Nordsternpark bauen. Foto: dpa/Matthias Balk

Herzogenrath Erst der Fachausschuss und dann der Stadtrat in Herzogenrath schaffen die Grundlage für die Genehmigung einer Aldi-Filiale am Nordsternpark in Merkstein. Doch es gibt noch Diskussionsbedarf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Karl Stüber

Wer gute und noch bessere Geschäfte machen will, muss flexibel sein. Das gilt auch für Discounter und ihre Fokussierung auf die Kundschaft. Gemäß der Erkenntnis, dass der Berg zum Propheten kommen muss, wenn der Prophet nicht (so oft wie erhofft) zum Berg kommt, wird Aldi-Süd seine Filiale am Boscheler Berg in Herzogenrath-Merkstein aufgeben und ein paar Hundert Meter weiter eine neue und größere am Nordsternpark bauen. Anders ausgedrückt: Der Glaube an höheren Umsatz und Gewinn versetzt neben Bergen auch Beton.

Dabei hat die Discounterkette das in der Nähe liegende Neubaugebiet mit 275 Wohneinheiten (geschätzte 750 bis 800 Bewohner) im Visier. Diesem Vorhaben stimmten jetzt in einer Sondersitzung der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und grenzüberschreitende Zusammenarbeit und direkt im Anschluss daran auch der Stadtrat einhellig zu (Satzungsbeschluss Bebauungsplan und Änderung des Flächenutzungsplans). An der Zustimmung hatte – wie vorab berichtet – kein Zweifel bestanden. Der Supermarkt wird auf einer bislang nicht genutzten Restfläche am Nordsternpark zwischen Kreisverkehr der K5 und einem Getränkemarkt errichtet. Wenn die Baugenehmigung schnell erteilt und anschließend flott gearbeitet wird, könnte die neue Filiale Ende 2023/Anfang 2024 fertig sein.

Anregung: Zusätzliche Haltestelle

Werner Spiertz (CDU) erinnerte daran, dass mit der Aseag zwecks besserer Erreichbarkeit über eine zusätzliche Haltestelle an der Geilenkirchener Straße gesprochen werden sollte. „Das halten wir für dringend erforderlich.“ Aber: „Etwas verwundert sind wir darüber, dass das Verkehrsgutachten keine größeren Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit des Kreisverkehrs an der K5 erwartet.“

Spiertz wies auf eine „sich durch den Discounter noch verschärfende Parkplatzsituation“ am Nordsternpark hin. „Derzeit sind viele Parkbuchten, ja ganze Parkreihen mit Containern, Baumaterial und Waren des ansässigen Baumarkts belegt.“ Das gelte auch für das ehemalige Bettenlager (hier derzeit mit Sommerware). Hinzu komme eine Belegung durch den angrenzenden Auto- und Reifenservice. Hier müsse mal mit dem Eigentümer der Parkflächen gesprochen werden. Am Rande der Sitzung des Fachausschusses war zu erfahren, dass hier nicht nur der Eigentümer der Flächen aktiv werden könnte, sondern auch die Stadt ordnungsrechtlich im wahrsten Sinne des Wortes „ordnend eingreifen“ kann. Hierzu sei wohl auch schon in der Vergangenheit zumindest ein Vorstoß unternommen worden.

Nicht alles im Baumarkt, sondern einiges auch draußen: Im Herzogenrather Ausschuss für Stadtentwicklung wurde die Sorge laut, dass durch Zuzug von Aldi am Nordsternpark Parkplätze knapp werden, weil vorhandene Geschäfte auf Parkflächen Waren anbieten. Foto: MHA/Karl Stüber

Seitens der SPD-Fraktion wurde vorgeschlagen, im Mobilitätsausschuss bei Bedarf über eine weitere Bushaltestelle zu sprechen. Dr. Klaus Schillings (UBL) bekundete die Sorge seiner Fraktion darüber, was an der „alten Stelle“ (Boscheler Berg) des Discounters geschieht. Da werde die Nahversorgung schlechter werden. Es sei nachzuvollziehen, dass dort kein neuer Markt mehr angesiedelt werden soll, um das Einzelhandelskonzept der Stadt nicht in Frage zu stellen. Aber es sollte der Beschlussvorschlag erweitert werden.

Fußläufige Nahversorgung?

So soll für den umliegenden Bereich des bisherigen Standorts ein Konzept für die fußläufige Nahversorgung erstellt werden. Mit Blick auf den in Rede stehenden Bebauungsplan für den neuen Marktstandort wurde dies vom Ausschussvorsitzenden Dr. Manfred Fleckenstein (SPD) nach Rücksprache mit der Verwaltung aber freundlich abgelehnt mit der Empfehlung, dass die UBL hierzu zu einem späteren Zeitpunkt einen eigenen Antrag im Stadtentwicklungsausschuss stellen soll.