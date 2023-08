Medizinische Versorgung : Ärzte ärgern sich über vergessene Termin-Absagen

Die Medizinischen Fachangestellten in den Praxen, im Bild Christiane Wollenschläger, haben alle Hände voll zu tun, um die Termine zu koordinieren. Foto: MHA/Günther von Fricken

Nordkreis Der Ärzteverband denkt laut über eine Strafgebühr nach, wenn Patienten ihre Termine nicht rechtzeitig absagen. Wir haben Praxen im Nordkreis nach ihren Erfahrungen gefragt.

Zu lange Wartezeiten auf Arzttermine sind im Streit über die Gesundheitsreform immer wieder Thema. Nun klagen Arztpraxen ihrerseits über viele verpasste Termine ihrer Patienten – und denken über eine Ausfallgebühr nach. Schließlich, so sagt Andreas Gassen, Vorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, seien die gebuchten Termine geblockt und stehen dann für andere Patienten nicht zur Verfügung.

Rechtlich, so erklärt Claudia Schmitz, Leiterin der Verbraucherzentrale in Alsdorf, sei dies überhaupt nur möglich, wenn in der Arztpraxis per Aushang auf mögliche Kosten hingewiesen werde. „Dann ist das verbindlich und keine Überraschung für die Patienten“, sagt sie weiter. Claudia Schmitz hält es für wichtig, dass für beide Seiten – für Ärzte wie auch für Patienten – „feste Spielregeln gelten und eine klare Kommunikation betrieben wird“. In Zeiten der Digitalisierung komme es beispielsweise vor, dass Termine telefonisch und zusätzlich über die App „Doctolib“ ausgemacht werden und am Ende der frühere Termin vom Patienten genutzt und der spätere Termin nicht abgesagt werden. Klar sein müsse auch, ob Absagen per Mail oder Anrufbeantworter in der Praxis rechtzeitig gesehen werden. Sonst führe das möglicherweise auf beiden Seiten zu Frust.

Wir haben in Praxen im Nordkreis nachgefragt, welche Erfahrungen die Ärzte mit dem Thema nicht abgesagter Termine gemacht haben.

„Bereits seit Jahren nehmen die Patienten ihre Termine in nicht unerheblicher Anzahl nicht wahr, ohne diese abzusagen. Eine deutliche Zunahme in letzter Zeit können wir aber nicht feststellen“, sagt Dr. Jörg Hammer vom Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) Annapark in Alsdorf. Für die zeitlichen Abläufe in der Praxis stelle dies ein großes Problem dar, da diese Termine eigentlich für Patienten mit dringlichem Behandlungsbedarf vergeben werden könnten. Jetzt aber kämen diese ohne Termin als „Notfall“ und ungeplant in die Praxis und zumeist zu Zeiten, in denen keine Termine freigeblieben sind. „Dies führt zu nicht unerheblichen Wartezeiten für die Patienten auch mit Termin“, so Hammer. Das Gleiche gelte bei geplanten Operationen. Seltener, aber es kommt dann auch vor. „Dann stehen sieben qualifizierte und gut bezahlte Mitarbeiter herum, da diese in der Zeit nicht mit anderen Tätigkeiten betraut werden können“, erklärt Dr. Jörg Hammer. Eine Ausfallgebühr sei aber derzeit im MVZ nicht geplant, da auch die Umsetzung mit dem Eintreiben dieser Gelder sehr kostenintensiv wäre.

Auch im Diabetes-Zentrum Alsdorf kommen nach Worten von Dr. Susanne Schmidt Patienten immer häufiger nicht zu den vereinbarten Terminen. „Das ist natürlich sehr ärgerlich, da wir ein enges Terminbestellsystem haben und Termine rar sind. Natürlich haben wir darüber nachgedacht, eine Ausfallgebühr zu erheben. Ich habe dies vor Jahren schon einmal von der Rechtsabteilung der KVNO klären lassen. Rechtlich ist dies nicht so einfach, da wir nachweisen müssten, dass in der ausgefallenen Arbeitszeit keine andere Tätigkeit möglich gewesen wäre. Zudem wäre es organisatorisch ebenso schwierig, die Gebühr dann letztlich einzutreiben. Deshalb ärgern wir uns zwar maßlos, aber lösen diese Problematik anders“, sagt Schmidt. Da der Großteil der Patienten sehr zuverlässig sei, freut sie sich über die, die regelmäßig kommen und die Arbeit ihres Teams zu schätzen wissen. Wenn Patienten wiederholt ohne erkennbare Gründe nicht zu lange im Voraus geplanten Terminen erscheinen, sucht man zunächst das Gespräch mit den Patienten und bittet dann um einen Arztwechsel.

„Ohne Mitwirkung der Patienten, die ja auch ihrer Krankenkasse gegenüber eine Mitwirkungspflicht haben, ist eine gute medizinische Versorgung in der diabetologischen Schwerpunktpraxis nicht möglich“, betont sie und stellt fest: „Leider nimmt das Anspruchsdenken der Bevölkerung immer mehr zu. Ich befürchte, dass sich dies zukünftig auch nicht ändern lässt.“

Im Urologischen Zentrum Euregio in Bardenberg gibt es eine ganze Reihe Patienten, die unentschuldigt nicht zu ihrem Termin erscheinen. Eine dezidierte Auswertung dieser Patienten nach Neupatienten oder bekannten Patienten oder nach Alter oder Geschlecht wird aber durchgeführt. „Da wir in unserer Praxis auch alle Patienten annehmen, die mit mehr oder weniger akuten Beschwerden kommen, werden durch nicht wahrgenommene Termine freigewordene Zeitslots mehr als ausgeglichen. Dies führt dazu, dass prinzipiell keine Leerlaufphase im Praxisablauf entsteht, hat aber für den ein oder anderen Patienten mit Termin den Nachteil, dass Wartezeit entsteht“, so Dr. Stefan Kliner. Aus der Erfahrung heraus seien aber die Patienten, auch wenn ein Besuch das ein oder andere Mal mit Wartezeit verbunden ist, dankbar, wenn auch ohne Termin eine Behandlung erfolgt. „Meines Erachtens wäre es aber dennoch sinnvoll, eine Ausfallgebühr zu erheben, welche bei begründetem Terminversäumnis, beispielsweise durch einen ungeplanten Krankenhausaufenthalt, auch zurückerstattet werden könnte“, sagt Kliner.

Um die Abläufe in Praxen und Notambulanzen zu optimieren, wäre es nach seiner Meinung schlauer, den niederschwelligen Zugang zu ärztlicher Notfallbehandlung zu erschweren. „Einigen der Terminausfallpatienten dauert die Wartezeit auf einen Termin zu lange und diese nehmen dann häufig Notfalltermine in Anspruch, um Bagatellerkrankungen behandeln zu lassen. Infolgedessen wird der bereits vereinbarte Termin dann nicht mehr wahrgenommen“, schildert er seine Erfahrungen.

Aus Sicht des Baesweiler Arztes Dr. Hansjörg Maus muss man zwischen Hausarzt- und Facharztpraxen unterscheiden: Bei den Hausarztpraxen bekommen die Patienten sehr zeitnah einen Termin am gleichen oder nächsten Tag. „Dort verzeichnen wir wenige Ausfälle und verspüren diesbezüglich keinen Leidensdruck. Daher sind Ausfallgebühren kein Thema für uns“, so Maus. Im fachärztlichen Medizinischen Versorgungszentrum hingegen seien die Wartezeiten auf einen Termin lang, Wochen bis Monate. „Hier kommt es oft zu Ausfällen. Teilweise haben die Patienten den Termin vergessen oder die Beschwerden sind schon weg. Leider sagen sie oft nicht ab. Das ist dann schon ärgerlich, gerade weil die Termine so knapp sind.“