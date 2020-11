Kostenpflichtiger Inhalt: Verfahren am Landgericht Aachen : 54-Jähriger gesteht Sex mit Minderjährigen

Ein Strafgesetzbuch auf einem Tisch in einem Gerichtssaal. Foto: dpa/Oliver Berg

Aachen/Würselen Sex mit minderjährigen Mädchen: „Ja, das war so, wie es in der Anklage steht“, gestand am Donnerstag der wegen der tausendfacher Verbreitung von kinderpornografischen Bildern und Videos sowie sexuellem Missbrauch von Mädchen im Alter zwischen 11 und 15 Jahren angeklagte Mann.