Ratsherr beklagt „rücksichtslose Lärmbelästigung“ : Wegen Techno-Festivals gingen mehr als 500 Notrufe bei der Polizei ein

Ein Techno-Festival in Kerkrade hat für Verstimmung vieler Menschen in den Nachbarstädten geführt. Es gab jedoch auch Zustimmung. Foto: Colourbox

Herzogenrath/Kerkrade Verstimmung auf der einen, Zustimmung auf der anderen Seite nach dem Deviate Festival in Kerkrade, das in Herzogenrath, Alsdorf und selbst Baesweiler noch zu hören war. Reaktionen.

Weit über 500 Anrufe waren es, die am vergangenen Samstag zwischen 22 Uhr und Mitternacht wegen eines Techno-Festivals in Kerkrade in der Leitstelle der Polizei in Aachen eingingen. Die Belastung war so hoch, dass eine hohe Zahl der Notrufe sogar „in den landesweiten Überlauf“ geriet, wie es aus dem Polizeipräsidium heißt. Aus Herzogenrath, Alsdorf und sogar Baesweiler wählten Menschen die 110, um von verstörend lauter Musik zu berichten, deren Quelle sie bis dahin zum größten Teil nicht kannten. Im Kloster Rolduc in Kerkrade fand zu diesem Zeitpunkt das Deviate Festival statt, vor allem die Bässe der dort gespielten Techno-Musik waren weithin hörbar.

Nun schlagen die Wellen der Empörung auf der einen Seite hoch, während man auf der anderen Seite versucht, zu beschwichtigen und Lehren für die Zukunft aus dem Vorfall zu ziehen. Nur zur Klarheit sei erwähnt, dass die beiden Seiten nicht von der Landesgrenze geteilt werden. Zustimmung erhielt das Festival nämlich durchaus auch auf deutscher Seite, wie Einträge in den Sozialen Netzwerken zeigen.

Frust scheinen die über Feld und Flur bis ins besiedelte Land hinein hämmernden Bässe allerdings auch vor allem auf der deutschen Seite auszulösen.

Ein Leser fragte in der Kommentarspalte unter einer ersten Meldung über den Vorfall am Wochenende: „Gibt es Erkenntnisse darüber, wie viele Besucher des Festivals ohne bleibenden Gehörschaden nach Hause gekommen sind? Wenn es hier in Alsdorf schon so laut ist, wie hält man das vor Ort aus?“ Die Antwort geben die Veranstalter selbst, empfahlen sie doch vor Besuch des Festivals, Ohrstöpsel zu nutzen, um sicherzustellen, „dass Du auch nach dem Deviate Festival Musik hören kannst, ohne Störgeräusche im Ohr“.

Auf der Internetseite zum Festival ist zu lesen, dass „Deviate für harte und vernichtende elektronische Musik steht, die sich im Wesentlichen um Techno mit hohen BPM dreht“. „BPM“ bedeutet für „Beats per minute“, übersetzt etwa Schläge pro Minute. Der Wert gibt Aufschluss über das Tempo von Musikstücken.

Im Vorfeld des Festivals waren weder die deutsche Polizei noch die Stadt Herzogenrath von den Veranstaltern oder der Gemeinde Kerkrade über die Veranstaltung informiert worden, wie entsprechende Anfragen ergaben. Auch zwischen der Polizei auf niederländischer und deutscher Seite habe es diesbezüglich keinen Kontakt gegeben.

Nun zeigten sich Menschen aus der Umgebung aber nicht nur am Abend des Festivals verstimmt. Davon zeugen Diskussionen im Netz, ein weiteres Beispiel ist die Beschwerde des Stadtratsmitglieds Bruno Barth, Fraktionsvorsitzender der UBL, die er am Sonntagabend an die Kerkrader Bürgermeisterin Petra Dassen übersandte. „Ich beklage eine unglaubliche, rücksichtslose Lärmbelästigung“, schreibt Barth in einer E-Mail.

Bis 1 Uhr nachts sei es kaum auszuhalten gewesen, weder das Schließen von Fenstern oder Herunterlassen aller Rollläden habe Abhilfe schaffen können. „Der Lärm und die dumpfen Basstöne ließen mein ganzes Haus erzittern.“ Weder als Stadtratsmitglied noch als Anwohner habe er im Vorfeld von dem Festival erfahren, sei ohne Vorwarnung überrumpelt worden. Was an diesem Samstag passiert sei, „konterkariert Eurode“, schreibt Barth.

Ein wenig gelassener reagierte Herzogenraths Bürgermeister Dr. Benjamin Fadavian auf eine Anfrage der Redaktion. Er sei am Samstag um 21 Uhr im Rathaus eingetroffen, um noch ein paar Dinge zu erledigen. „Der Bass war am Rathaus sehr deutlich zu spüren. Ich informierte mich dann über die Veranstaltung und sah, dass sie in den Niederlanden stattfindet und um 1 Uhr endet.“

DEVIATE Festival in Rolduc .... ich konnte es übrigens noch bis zum Tierpark in Alsdorf hören ! 🤣🤣🤣✌️✌️🤟🤟 Posted by Sven Palmen on Saturday, August 26, 2023

Zum Zeitpunkt der Anfrage befand sich Fadavian auf dem Weg nach Köln, wo er gemeinsam mit seiner Kerkrader Amtskollegin Petra Dassen einen Termin wahrnahm. Beide sprachen auch über den Vorfall vom Wochenende. Ja, die niederländischen Behörden hätten die Veranstaltung nach niederländischem Recht bis 1 Uhr in der Nacht genehmigt. Entsprechendes erklärte auch der Veranstalter, man habe bestimmten Anforderungen für Events dieser Art entsprochen und keine Regeln verletzt.

An der Kommunikation zwischen den beiden Eurode-Städten gebe es demgegenüber sicher noch etwas zu verbessern in solchen Fällen, erklärte Fadavian. Mit Dassen habe er vereinbart, sich künftig früh gegenseitig einzubinden, damit jede Seite ihre Bevölkerung informieren und vorbereiten könne. „Da man in Kerkrade selbst deutlich weniger von den Bässen mitbekam als bei uns, haben wir zudem besprochen, dass in künftigen Fällen Maßnahmen zur Abminderung der hier ankommenden Beschallung für die Herzogenrather Bevölkerung geprüft werden soll.“