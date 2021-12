Ohne Führerschein : 22-jähriger Fahrer flieht auf drei Reifen

Herzogenrath Ohne Führerschein prallte ein 22-jähriger Fahrer in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen eine Fußgängerampel. Der dabei verlorene Vorderreifen hinderte ihn nicht an einer Fahrerflucht.

Kurz nach Mitternacht versuchte ein junger Mann in einer filmreifen Aktion von einem Unfallort zu entkommen. Der Fahrer fuhr laut Zeugen mit hoher Geschwindigkeit auf der Roermonder Straße von der Autobahn kommend in Richtung Herzogenrath. Am Ortseingang von Kohlscheid, in Höhe der Dornkaulstraße, verlor er dann die Kontrolle über den Wagen. Sein Pkw prallte mit voller Wucht seitlich gegen den Mast einer Fußgängerampel. Der Zusammenstoß war so heftig, dass die Beifahrertür aus der Karosserie herausgebrochen und der Vorderreifen abgerissen wurden.