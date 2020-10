Mitten in der Nacht : 16 Kühe auf Abwegen in Alsdorfer Innenstadt

16 Kühe auf Abwegen in Alsdorfer Innenstadt

Mitten in der Nacht

Ein Feuerwehrmann mit zusammengetriebenen Kühen an der Rampe eines Discounters. Foto: Feuerwehr Alsdorf

Alsdorf Ein nicht ganz alltäglicher Einsatz für die Alsdorfer Feuerwehr und Polizei: Insgesamt 16 ausgebüchste Kühe haben die Einsatzsatzkräfte in der Nacht auf Donnerstag mächtig in Atem gehalten.

Auf der Rückfahrt von einem Einsatz in der Nacht auf Donnerstag in Alsdorf-Schaufenberg sahen Feuerwehrleute aus Alsdorf mitten auf der Luisenstraße acht ausgebüchste Kühe, die sich weit entfernt von einer möglichen Weide oder einem Bauernhof befanden. Sie alarmierten die Polizei und alle Bauern, zu denen die Kühe eventuell gehören könnten. Bis zum Eintreffen der Polizisten versuchten die Feuerwehrleute, die Kühe einzufangen, was ihnen nicht gelang – dann übernahm die Polizei.