Unfall bei Welldorf : Zwei Verletzte bei Zusammenstoß auf B55

Beide Autofahrer mussten nach dem Unfall mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden (Symbolbild). Foto: dpa/Jens Kalaene

Jülich Zwei Autos kollidieren am Dienstag auf der Bundesstraße 55 bei Welldorf. Ein Mann wird dabei schwer, ein anderer leicht verletzt.

Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 55 bei Welldorf sind am Dienstag zwei Männer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 51 Jahre alter Autofahrer gegen 6.20 Uhr über die Anschlussstelle Welldorf auf die B55 in Richtung Mersch abgebogen. Dabei übersah er eigenen Angaben nach einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten Wagen eines 44-jährigen aus Kerpen. So kam es zum Zusammenstoß, bei dem der 51-Jährige schwere und der 44-Jährige leichte Verletzungen erlitt. Sie wurden beide mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, ihre Autos mussten abgeschleppt werden.