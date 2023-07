In Titz und Jülich : Zwei Schwerverletzte bei Unfällen im Dürener Nordkreis

Die Schwerverletzten wurden in Krankenhäuser gebracht (Symbolbild). Foto: dpa/Lino Mirgeler

Titz/Jülich Am Donnerstagmorgen haben sich zwei schwere Unfälle im Dürener Nordkreis ereignet. In Titz wurde ein 28-Jähriger schwer verletzt, in Koslar stürzte ein Motorradfahrer schwer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein Schwerverletzter und ein Totalschaden – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles auf der Landesstrasse 241 in Höhe der Abzweigung Spieler Mühle am Donnerstagmorgen. Gegen 6.45 Uhr war ein 28-Jähriger aus Titz mit seinem Pkw auf der L241 in Fahrtrichtung Mersch unterwegs.

In Höhe der Einmündung Spieler Mühle setzte er zum Überholen eines Lkw an, welcher von einem 53-Jährigen geführt wurde. Im selben Moment bog der Lkw-Fahrer nach links ab. Der Titzer konnte nicht mehr ausweichen und fuhr mit seinem Auto in den Anhänger des Lkw. Der 28-jährige Titzer erlitt beim Unfall schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Bei einem Wendemanöver eines 37-Jährigen auf der Bundesstraße 56 bei Jülich-Koslar wurde am Donnerstagmorgen ein 20-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Gegen 7.40 Uhr beabsichtigte der Linnicher aufgrund eines Rückstaus in Koslar auf der B56 sein Auto zu wenden. Ein 20-jähriger Motorradfahrer aus Titz fuhr gegen das Auto und kam zu Fall. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge blieben nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle blieb für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

(red/pol)