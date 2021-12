Lange Impf-Nacht und Impfen für Fünf- bis Elfjährige : Zwei große Impf-Aktionen des Kreises

Der Kreis Düren richtet zwei einmalige Impf-Angebote ein: Am Donnerstag mit einer langen Impf-Nacht, am 2. Janaur für Fünf- bis Elfjähirge. Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Kreis Düren Am Donnerstag bietet der Kreis Düren ein Impf-Angebot im Drive-in-Verfahren von 18 bis 24 Uhr an. Am 2. Januar impfen Kinderärzte Fünf- bis Elfjährige.

Zwei groß angelegte Impf-Aktionen bietet der Kreis Düren in den kommenden Tagen an. Die erste findet am Donnerstag im Dürener Gewerbegebiet im Großen Tal statt und richtet sich an alle Bürger. Die zweite bietet der Kreis am 2. Januar gezielt für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren an. Die Impfungen finden dann in der Kulturmuschel im Jülicher Brückenkopf-Park statt.

In Kooperation mit der Johanniter Unfall-Hilfe bietet der Kreis Düren am Donnerstag, 30. Dezember, von 18 bis 24 Uhr im Gewerbegebiet im Großen Tal, Am Langen Graben 25, eine „Lange Nacht des Impfens“ an. Eine Anmeldung ist nicht nötig, da es sich um ein Drive-in-Verfahren handelt. Viele weitere Impfangebote sind auf www.kreis-dueren.de abrufbar.

Für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren bietet der Kreis Düren am Sonntag, 2. Januar, eine Sonderimpfaktion in der Kulturmuschel im Jülicher Brückenkopfpark an. Von 10 bis 18 Uhr sind vier Kinderärzte im Einsatz, 500 Termine stehen zur Verfügung.