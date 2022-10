Unfallflucht : Zeugen stoppen alkoholisierten Flüchtigen nach der Abfahrt Aldenhoven

Aldenhoven In Schlangenlinien fährt ein 57-jähriger Aachener nach dem Verlassen der A44 durch einen Kreisverkehr und beschädigt Schilder. Zeugen können ihn schließlich zum Anhalten bringen.

Wie die Polizei Düren am Sonntag mitteilte, hat ein 57-jähriger Mann aus Aachen am Samstagabend beim Verlassen der Autobahn 44 einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend in Schlangenlinien weitergefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.