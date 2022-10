Im Kreis Düren : Workshops sollen Mädchen vor der Loverboy-Masche schützen

„Liebe ohne Zwang“ ist der Titel des kostenlosen Workshops für Mädchen ab 13 Jahren. Foto: Hobas e. V.

Kreis Düren Die Geschichten muten an wie aus einem Fernsehkrimi: Mit der Loverboy-Methode lavieren Täter sehr junge Frauen in eine Beziehung und dann in die Prostitution. Workshops im Kreis Düren sollen junge Mädchen dafür sensibilisieren.