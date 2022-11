Inklusives Projekt geplant : Wohngemeinschaft für Menschen mit und ohne Behinderung

Einige Eltern von Kindern mit Behinderung haben den Verein ab&p Jülich (Autismus, Behinderung & Perspektiven) gegründet. Foto: ab&p

Jülich Eltern aus Jülich, Abenden, Stolberg und Aachen haben sich zusammengetan, um für ihre erwachsenen Kinder mit Behinderung ein Zuhause zu schaffen.

„Wenn wir mal nicht mehr sind, soll es unseren Kindern trotzdem gutgehen“, sagt Marion Wichmann und fasst damit die Motivation zusammen, aus der heraus sich vier Elternpaare von jungen Erwachsenen mit Behinderung zusammengeschlossen haben, um ein Haus für inklusives Wohnen zu bauen. Entstehen soll dieses Gebäude in Jülich, die Familien stammen aber neben der Herzogstadt auch aus Aachen, Stolberg sowie dem Nideggener Dorf Abenden und suchen noch weitere Mitstreiter.

Jülich als Standort lag wegen der Fachhochschule auf der Hand. Die Studierenden spielen nämlich eine elementare Rolle im Plan der Eltern. Sie wollen zwei inklusive Wohngemeinschaften gründen, in denen jeweils vier Menschen mit und vier ohne Behinderung zusammenleben. Die Pflege soll über einen externen Betreuungsanbieter gewährleistet werden, die sogenannte Freizeitbegleitung könnten die Mitbewohner übernehmen, die dafür praktisch mietfrei in der WG leben können. Dieses Konzept ist unter dem Begriff „Wohnen für Hilfe“ bekannt und hat sich beispielsweise auch bei Seniorinnen und Senioren bewährt, die Wohnraum in den eigenen vier Wänden anbieten und im Gegenzug Unterstützung oder Gesellschaft bekommen.

Im Falle der inklusiven WG gehe es konkret um die Gestaltung der Freizeit, sagt Marion Wichmann. Ihre Tochter beispielsweise reitet und schwimmt gerne. In einem Wohnheim für Menschen mit Behinderung seien solche Aktivitäten allerdings schwer umsetzbar. Für einen Mitbewohner oder eine Mitbewohnerin wäre es aber ein leichtes, sie zu begleiten. Auch das normale WG-Leben bringt schon Gemeinschaft mit sich – sei es beim Kochen oder Sport, einem Stadtbummel, dem Besuch von Kino, Café und Kneipe.

Wie das Zusammenleben in der Praxis läuft, haben sich die Eltern, die sich im Verein ab&p (Autismus, Behinderung & Perspektiven) zusammengeschlossen haben, in Köln angesehen. Der Verein Inklusiv Wohnen Köln betreibt dort ein Haus mit zwei Wohngemeinschaften und einigen Wohnungen. So stellen sich die Eltern das auch in Jülich vor und hoffen dafür auf ein Grundstück an der Schneiderstraße, in unmittelbarer Nähe zum Campus. „Wir haben einen Investor mit großem Interesse, der sich noch mit dem Grundstückseigentümer zusammensetzen wird“, sagt Wichmann. Sie und die anderen Vereinsmitglieder hoffen, im nächsten Jahr die Bauanträge einreichen zu können.