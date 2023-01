Im Jülicher Land : Wohngeldreform belastet Kommunen zusätzlich

Für Kommunen geht die Wohngeldreform oft mit einer Aufstockung des Personals einher. Foto: dpa/Patrick Pleul

Kreis Düren Seit Jahresbeginn haben dreimal so viele Menschen ein Anrecht auf Wohngeld wie zuvor. Wie groß ist dadurch die Mehrbelastung für die Kommunen?

Zum Jahreswechsel ist das neue Wohngeld-Plus-Gesetz des Bundes in Kraft getreten. Damit steigt in NRW die Zahl der wohngeldberechtigten Haushalte von rund 160.000 auf voraussichtlich rund 480.000 Haushalte an. Für die Kommunen, die die Anträge auf die Hilfsleistungen bearbeiten, bedeutet das einen erheblichen Mehraufwand. Und das in einem Fachbereich, der mit der Bearbeitung von Asylangelegenheiten wegen des Krieges in der Ukraine ohnehin mehr als genug zu tun hat.

„Wir werden regelrecht überrannt“, bestätigt Fachbereichsleiterin Manuela Kreitz aus Aldenhoven. 2022 hätten um die 100 Haushalte in der Gemeinde Wohngeld bezogen (etwa 70 pro 10.000 Einwohner). Für 2023 lägen bereits massig neue Anträge vor, insgesamt rechnet man auch hier mit einer Verdreifachung. In einer Mitteilung bittet die Gemeinde um Verständnis für deutliche Wartezeiten bei Neuanträgen. Eine vakante Stelle im Fachbereich Soziales konnte erst vor kurzem nachbesetzt werden. Die Einrichtung einer sofort zu besetzenden, zusätzlichen Stelle noch im Haushalt 2022 hat der Gemeinderat im Dezember beschlossen. Und im Haushalt für 2023 soll eine weitere eingeplant werden.

Derweil warten alle Kommunen noch auf die neue Software, die das Land für die Berechnung nach dem neuen Recht zur Verfügung stellen muss, die aber erst am 1. April kommen soll. Neu in dem Gesetz sind ein Heizkosten- und ein Klimazuschlag, außerdem wurde die Einkommensgrenze für Empfänger erweitert, wodurch viel mehr Menschen ein Anrecht auf die Hilfsleistung haben. Wer bisher Wohngeld bezogen hat, erhält es vorerst weiter in bisheriger Höhe, bis im April eine Neuberechnung stattfinden kann. Menschen, die erstmals einen Antrag stellen, erhalten eine Abschlagszahlung.

In Jülich sind im Jahr 2022 rund 500 Anträge auf Wohngeld gestellt worden (etwa 150 pro 10.000 Einwohner). Wie viele es 2023 werden, kann Sozialamtsleiterin Kirsten Schulze derzeit noch nicht absehen. „Es war aber bereits im 4. Quartal 2022 erkennbar, dass es eine Verdoppelung der Antragszahlen gegeben hat. Viele Bürger werden jetzt allein aufgrund der gestiegenen Energiekosten prüfen, ob sie für Wohngeld infrage kommen.“

Sie müssen nun – wie in anderen Kommunen auch – Geduld mitbringen. Dabei ist Jülich personell sogar gerüstet. „Wir haben zwei neue Kollegen bekommen. Eine Stelle war unbesetzt, eine Stelle ist hinzugekommen“, erklärt Schulze. Die Stellen sind sogar schon zum 1. November besetzt worden, damit eine zügige Einarbeitung möglich war.

Auch in Inden geht man von einer möglichen Verdreifachung der Fälle aus. Weil die Belastung im Fachbereich ohnehin groß sei und in den kommenden Jahren viele Menschen aus der Babyboomergeneration vom Bürgergeld in die Grundsicherung wechseln würden, hat die Gemeinde zum 1. Januar eine zusätzliche Kollegin eingestellt. In der Stadt Linnich wird ebenfalls eine neue Vollzeitstelle zur Bearbeitung der Wohngeldfälle geschaffen. Hier musste der Fachbereich für 2022 Wohngeldberechnungen in 220 Fällen durchführen (etwa 170 pro 10.000 Einwohner).

Info Hilfe beim Beantragen von Wohngeld Seit Mitte Dezember kann man online prüfen (www.wohngeldrechner.nrw.de), ob man ein Recht auf Wohngeld hat. Um Bürgerinnen und Bürger bei der Antragsstellung zu unterstützen, hat das NRW-Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung, mehrsprachige Kurzinformationen und ein Erklär-Video veröffentlicht. Alles ist zu finden auf der Internetseite des Ministeriums unter: https://www.mhkbd.nrw/themen/bau/wohnen/wohngeld.

Einen Anstieg der Antragzahlen im Zusammenhang mit den gestiegenen Energiekosten hat man – wie in Jülich – auch in Titz bemerkt. „Seit dem Herbst gehen mehr Anträge ein“, berichtet die Beigeordnete Annika Schmitz. Einen weiteren Anstieg zum Jahreswechsel habe man noch nicht feststellen können.

Einige Anträge verliefen aber auch im Sande, berichteten die drei Mitarbeiter, die im Fachbereich für soziale Leistungen zuständig sind. „Dann werden Anträge online gestellt, wenn wir notwendige Unterlagen anfordern, bekommen wir aber keine Rückmeldung mehr“, sagt Schmitz. 2022 haben auf dem Gebiet der Landgemeinde 47 Haushalte Wohngeld bezogen (etwa 55 pro 10.000 Einwohner). Wie viele Menschen nun Neuanträge stellen, sei erst zur Mitte des Jahres abzusehen. Eine Personalaufstockung sei vorerst nicht vorgesehen, erklärt Schmitz.

(kt/bugi/asc)