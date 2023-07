Woge und Rurbau Jülich : Projekt am Wallgraben endlich abgeschlossen

Neuer Wohnpark in Jülich : Arbeiten der Reihenhaus AG an der Schneiderstraße starten, Probleme in der Lindenallee Im neuen Baugebiet am Von-Schöfer-Ring entstehen die ersten 23 von 92 Häusern der Deutschen Reihenhaus AG. Beim Baugebiet Lindenallee IV, wo das Unternehmen weitere 50 Häuser bauen will, gibt es aber Schwierigkeiten.