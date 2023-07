Rathaus in Jülich sanierungsbedürftig : Wo das Wasser aus den Brandmeldern fließt

Unterm Dach wird‘s warm: Da, wo sich im Rathaus an der Großen Rurstraße noch alte Aktenschränke befinden, ist nichts gedämmt. Energetisch ist das eine Katastrophe. Foto: Burkhard Giesen

Jülich Mit etwas Galgenhumor wäre es einfacher: Wenn nach einem Starkregenereignis im Jülicher Rathaus das Wasser aus den Brandmeldern fließt, braucht es im Brandfall schon keine Sprinkleranlage mehr. Nach Humor ist Bürgermeister Axel Fuchs und Dezernent Richard Schumacher aber überhaupt nicht. Sie drängen auf eine zügige Sanierung des Rathauses aus den 1950er Jahren.

Ganz oben unterm Dach ist es drückend warm. Die Dachziegel liegen direkt auf dem Dachstuhl. Keine Dämmung. Gar nichts. Quer über die Holzbalken verlaufen neue gelbe Daten-Kabel. In einer Ecke liegt ein alter Kronleuchter, es gibt Bilder, eine uralte Flasche Bier, deren Etikett man nicht mehr lesen kann, aussortierte Aschenbecher, gesponsert von der Sparkasse. Zwischendurch Schränke und immer noch Aktenordner. Eine Biegung nach links und plötzlich hoch oben eine Tür nach draußen. Man steht vor einer Art Gewächshaus über einem Glasboden und Bürgermeister Axel Fuchs sagt: „Das ist die Glasdecke des Foyers im Rathaus.“

Bevor Axel Fuchs, Dezernent Richard Schumacher und die neue Strukturwandelmanagerin Karen Steffens den Dachboden erklimmen, gehen sie durch den langen Rathausflur im 1. Stock entlang der Kartäuserstraße. Alle Fenster sind geöffnet. Die sind größtenteils einfach verglast, der Lack splittert überall ab. Die Wände bräuchten dringend einen neuen Anstrich. Am Ende des Flures sitzt Kämmerer Karl-Josef Kohnen. Der Mann, der in Jülich über viele Millionen mitentscheidet, sitzt in einem Raum, der mit „Kabuff“ recht gut beschrieben ist. „16,3 Millionen Euro bis 2026“, ruft er dem Bürgermeister zu. Das ist die Zahl, mit der die Stadt bei der angestrebten Sanierung des deutlich in die Jahre gekommenen Neuen Rathauses in Jülich plant.

Ein Rathaus, an dem nichts mehr neu ist. „Wir hatten vor einiger Zeit den Landesseniorenbeirat bei uns zu Gast. Wir sind auf unsere Toiletten angesprochen worden“, sagt Bürgermeister Axel Fuchs. Die Barrierefreiheit ist im ganzen Haus ein Thema, überalterte, nicht mehr zeitgemäße sanitäre Einrichtungen ebenfalls. „Viele Mitarbeiter kommen gerne mit dem Fahrrad zur Arbeit. Über Räume, in denen man sich vielleicht kurz duschen könnte, verfügen wir nicht“, ergänzt Schumacher.

Wie ein Gewächshaus präsentiert sich der Überbau des Glasdaches vom Rathaus-Foyer. Drumherum verlaufen Regenwasserrohre, die quer durch das Gebäude geführt werden und bei Starkregen immer wieder zu Problemen führen. Foto: Burkhard Giesen

Und das sind eigentlich eher noch die harmloseren Dinge. „Bei den Fenstern sind wir froh, dass sie nicht rausfallen. Wir haben immer wieder Probleme mit der Heizung, in den Räumen ist es oft entweder zu warm oder zu kalt“, beschreibt Fuchs die Arbeitsverhältnisse. Bei einem der jüngsten Starkregenereignisse ist das Wasser im Kellergeschoss aus den Deckenlampen und den Brandmeldern geflossen, die Poststelle musste ausgelagert und im kleinen Sitzungssaal untergebracht werden, weil sie unter Wasser stand.

Und gleichzeitig wird in das marode Gebäude investiert. Die gelben Daten-Kabel, die man auf den Balken des Dachbodens sehen kann, sind deshalb neu, weil die EDV-Verkabelung nicht DIN-gerecht war und es dringenden Handlungsbedarf gab, wie Schumacher erklärt: „Wir konnten bisher zwar eine Rufumleitung bei Telefonen eingeben, aber im Homeoffice die Telefonie auf den Desktop holen, ging nicht.“ In Zeiten, in denen sich auch Kommunen immer digitaler aufstellen wollen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Homeoffice wechseln, wenn es die Arbeit erlaubt, keine gute Voraussetzung.

Der Flur im ersten Obergeschoss entlang der Kartäuserstraße: Die Fenster sind größtenteils einmal verglast, der Lack splittert ab, die Farbe bröckelt und statt Klimaanlage muss das geöffnete Fenster für halbwegs erträgliche Temperaturen sorgen. Foto: Burkhard Giesen

„Keine einzige Investition in dieses Gebäude ergibt Sinn, aber in diesem Fall mussten wir handeln“, sagt Schumacher. „Wir müssen den Dienstbetrieb aufrechterhalten, sonst würde hier das Licht ausgehen. Also improvisieren wir, damit das Licht weiter brennt“, sagt auch Fuchs.

Damit das Licht nicht nur brennt, sondern im Idealfall wieder hell erstrahlt, sitzt auch Karen Steffens mit am Tisch. Als neue Strukturwandelmanagerin verfolgt sie das Projekt Brainergy-Forum. Das sieht den Bau eines Konferenz- und Veranstaltungszentrums hinter dem Rathaus vor. Damit will man zwei Probleme gleichzeitig lösen. Zum einen fehlt immer noch der Ersatz für die längst abgerissene Stadthalle, zum anderen gibt es den vom Forschungszentrum gemeldeten Bedarf eines Kongresszentrums, das gerade in unmittelbarer Nähe zum auf der gegenüberliegenden Seite des Schwanenteichs geplanten Hotels Sinn ergeben würde.

Eine Planung aus dem Jahr 2020: So könnte künftige der neue Rathausinnenhof nach Sanierung und Erweiterung des Gebäudes aussehen. Foto: PVM Architekten

Eine neue, ergänzte Machbarkeitsstudie soll aktuell klären, ob und unter welchen Voraussetzungen das Brainergy-Forum realisiert werden kann. „Das Brainergy-Forum wird ein kommunikativer Fixpunkt im regionalen Strukturwandel: Ein Ort der Begegnung und des Dialogs sowohl für Wirtschaft und Forschung als auch für den politischen Betrieb und das gesellschaftlich-kulturelle Leben“, heißt es in den Unterlagen, mit denen parallel Fördermittel für das rund 31 Millionen Euro teure Projekt beantragt sind, das nicht nur an das Rathaus angebunden werden soll, sondern beispielsweise auch zusätzlich das Bürgerbüro aufnehmen könnte.

Das hätte den Vorteil, dass auch geänderte Öffnungszeiten einfacher umgesetzt werden könnten als bisher. Die Ergebnisse der Studie sollen zum Jahresende vorliegen, dann könnte man konkreter in die Planung einsteigen. Voraussetzung ist aber, dass die Stadt die entsprechenden Förderzusagen aus den Strukturwandelmitteln der zuständigen Ministerien erhält. „Das Interesse der Ministerien an dem Projekt ist da, der Wille, es voranzutreiben, ist hoch“, sagt Karen Steffens. Ob man die Förderzusage letztlich erhält und es dann auch eine angestrebte 90-prozentige Förderung wird, bleibt abzuwarten. Ausgeklammert bleibt der ursprüngliche Plan auch die Gelegenheit zu nutzen, die auf dem Nachbargrundstück befindliche Eleonoren-Bastion wieder sichtbar zu machen. Dafür hatte nicht zuletzt der Bürgermeister immer wieder geworben. Aber: „Wir werden das weiter berücksichtigen. Aber über Strukturwandelgelder können wir keinen Denkmalschutz finanzieren“, muss sich Fuchs vorerst von der Hebung des Schatzes Eleonoren-Bastion verabschieden.

Zurück zum Rathaus. Das ist nicht nur marode, sondern platzt auch aus allen Nähten, wie Bürgermeister und Dezernent betonen. Erst recht, wenn der künftige Bedarf berücksichtigt werden soll. Fuchs: „Wenn die Stadt weiterwachsen soll, wenn wir all die Projekte realisieren wollen, die wir uns vorgenommen haben, fehlen uns allein im Bereich Planungsamt, Bauverwaltung und Bauordnung und im Hochbauamt zehn, 15 oder 20 Stellen. Wir stoßen da schon jetzt an unsere Kapazitätsgrenzen.“ Und das, sagt Fuchs, gelte nur für diesen Bereich. Bei einer Stadt mit mehr Einwohnern müsse man sich auch über eine Berufsfeuerwehr unterhalten, über neue Schulangebote. Fuchs: „Mehr Menschen bedeuten immer auch mehr Betreuung. Wer das eine will, muss auch mit dem anderen rechnen.“

Bleiben die Hürden, die man bei der Sanierung und Erweiterung des Rathauses überwinden muss. Zwar hat der Kämmerer das Geld für den Zeitraum bis 2026 in den städtischen Haushalten eingestellt, aber bis zu einer Planung für den Bau ist von der Politik die entscheidende Frage zu klären: „Wollen wir die Sanierung und Erweiterung sukzessive vorantreiben, oder gelingt es, das in einem Guss umzusetzen?“, bringt Fuchs es auf den Punkt und macht auch klar, der er die letztere Lösung als die perfekte ansieht, im Idealfall noch bei parallelem Bau des Brainergy-Forums. Das würde dann bedeuten, dass für die Bauzeit ein Ausweichquartier für die Stadtverwaltung gefunden werden müsste.