Dimethylether : Deo-Gas als Wasserstoffspeicher: Jülicher Forscher entwickeln Kreislaufsystem

Jülich Für die Energiewende sind auch Wasserstoffimporte nötig. Nicht alles kann per Pipeline kommen, auch Schiffe werden Wasserstoffverbindungen um den halben Erdball transportieren. Forscher aus Deutschland bringen dafür jetzt einen neuen Stoff ins Spiel.

Wie das Forschungszentrum Jülich am Mittwoch berichtete, schlagen die Forscher ein Kreislauf-Speichersystem vor. Dabei soll in den Erzeugungsregionen wie etwa Südamerika oder Australien klimaneutral erzeugter Wasserstoff in einem Syntheseverfahren mit Kohlendioxid zu Dimethylether verbunden werden. Unter Druck verflüssigt könnte dieser dann per Schiff in die Abnehmerregion kommen, wo er etwa in Nordseehäfen angelandet wird. Dort würde mit einem anderen Verfahren, der sogenannten Dampfreformierung, das DME wieder in seine Ausgangsstoffe Wasserstoff und CO₂ zerlegt.