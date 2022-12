Friedhofsgebühren in der Stadt Jülich : Wird das Reihengrab ab Januar um 60 Prozent teurer?

Eine Urnenreihengrabstätte auf Jülicher Friedhöfen soll künftig 640 Euro kosten – statt bisher 400 Euro. Foto: Burkhard Giesen

Jülich Die Bestattungsgebühren in Jülich könnten zum 1. Januar in der Spitze um bis zu 60 Prozent steigen. Ein Vorschlag der CDU sieht aber einen Aufschub vor. Am Mittwoch entscheidet der Hauptausschuss.