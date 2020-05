Suche nach Bewaffnetem in Jülich : Wilde Whatsapp-Gerüchte über eine Polizeifahndung

Suche nach Bewaffnetem in Jülich

Eine per WhatsApp verbreitete Sprachnachricht sorgte am Donnerstag im Dürener Raum für Unruhe. Foto: dpa-tmn/Andrea Warnecke

Jülich/Kreis Düren Die Gerüchte kochten über im Raum Jülich am Donnerstag: Nach einem entflohenen Häftling werde gefahndet, auf dem Marktplatz seien Schüsse gefallen, sogar von einem „Amoklauf“ war die Rede. Was war geschehen?

Zunächst: Einen Amoklauf gab es nicht, eine Fahndung allerdings schon – wenn auch nicht nach einem aus dem Gefängnis entflohenen Schwerverbrecher. „Gegen 11.40 Uhr am heutigen Tage kam es in Jülich-Koslar zu einer Bedrohungssituation, bei der eine männliche Person eine weitere Person mit einer Schusswaffe bedrohte und anschließend flüchtete“, teilte die Polizei Düren am Nachmittag mit.