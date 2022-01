19-Jähriger auf der Flucht : Wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei endet im Wohngebiet

Jülich/Elsdorf Was als Routinekontrolle bei Jülich beginnt, endet als gefährliche Verfolgungsjagd unter Drogeneinfluss. Ein 19-Jähriger muss sich nun wegen zahlreicher Vergehen verantworten.

Als eine Streife der Jülicher Polizei ein Auto am Mittwochabend anhalten wollte, ahnten sie noch nicht, was sich in den folgenden rund 40 Minuten abspielen wird. Gegen 20 Uhr gaben sie dem mit vier jungen Leuten besetzten Wagen mehrere Anhaltesignale. Doch statt diese zu beachten, flüchtete der 19-jährige Fahrer in Richtung der Jülicher Innenstadt.