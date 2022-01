Die aufwendige Versorgung eines Covid-Patienten hat in den zweiten und dritten Welle viele Kräfte des medizinischen Personals gebunden und Kapazitäten eingeschränkt. Die Omikron-Welle hingegen hat sich bislang so noch nicht gezeigt in den fünf Krankenhäusern im Kreis Düren. Foto: dpa/Waltraud Grubitzsch