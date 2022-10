Nach mehreren Homejacking-Fällen : Wie man sich vor Einbruch und Autodiebstahl schützen kann

Zuletzt gab es mehrere Homejacking-Fälle, bei denen die Täter zuerst in Häuser einbrachen, um die Autoschlüssel der Bewohner zu stehlen und mit deren Autos zu flüchten. (Symbolbild) Foto: Grafik

Kreis Düren An zwei aufeinanderfolgenden Sonntagen gab es insgesamt drei sogenannte Homejacking-Fälle im Kreis Düren. Wir klären, was Homejacking eigentlich bedeutet. Warum Täter so vorgehen und wie man sich und sein Eigentum schützen kann, beantwortet die Polizei.