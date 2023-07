Ehemalige Verleger : Wie die Familie Fischer die Geschichte der Jülicher Zeitung geprägt hat

Das Gebäude blieb im Krieg unversehrt: Wolfgang Hommel in der ehemaligen Druckereihalle, die jetzt ein Büro ist. Der Makulaturkorb, den Hommel auf 70 Jahre schätzt, stammt noch aus der Zeit, als hier die Rotationsmaschine stand und war für Papierabfälle, die bei der Kontrolle des Andrucks anfielen. Foto: MHA/Kristina Toussaint

Interview Jülich 75 Jahre lang verlegte die Familie Fischer die Vorgängerin der Jülicher Zeitung. Über beeindruckende Persönlichkeiten und schwierige Zeiten für die Presse.

Die Familie Fischer hat in Jülich Zeitungsgeschichte geschrieben. 75 Jahre lang verlegte sie die Vorgängerin der heutigen Jülicher Zeitung. Im Interview spricht Verlags-Erbe Wolfgang Hommel über ideologische Geradlinigkeit, einen einflussreichen Urgroßvater und darüber, wie die Zeitung durch eine Zeit von Krieg und Zensur navigiert wurde.

Herr Hommel, Ihr Ururgroßvater Wilhelm Joseph Fischer war 1823 einer der ersten 46 Bezieher des Kreis Jülicher Korrespondenzblattes, wie die Jülicher Zeitung zu Beginn hieß. Ihr Urgroßvater Joseph Fischer hat dann 1869 Verlag und Zeitung vom ersten Jülicher Verleger Gottlieb Schirmer übernommen. In Ihrer Familie gab es zuvor keine Verleger-Erfahrung. Was hat Ihre Vorfahren bewegt, ins Verlagswesen einzusteigen?

Wolfgang Hommel: Wilhelm Joseph Fischer war Lehrer und hatte nie vor, sich mit dieser Zeitung zu beschäftigen – zumindest nicht, wenn es über das Lesen und gelegentliche Textbeiträge hinausging. Er ist nur in die Zeitungsherausgabe involviert worden, weil sein Sohn unmittelbar nach der Firmenübernahme in den Krieg 1870/71 eingezogen wurde. Dann hat der fast 70-jährige Vater die Firmenleitung für diese Zeit übernommen. Ich kenne nur wenige Dokumente über ihn, aber er muss eine sehr beeindruckende Person gewesen sein, der seine beiden Söhne sehr intensiv ausgebildet hat und selbst eine sehr umfassende Bildung gehabt haben muss. Schließlich hat der zweite Sohn, Antonius, sich hier bei seinem Vater auf seine Prüfung zum Theologen vorbereitet; später wurde er Kardinal zu Köln. Ich glaube, dass Wilhelm Joseph Fischer auch die sehr starke katholische Prägung der folgenden drei Generationen angelegt hat und auch dafür gesorgt hat, dass seine Nachfahren für ihre Meinung ein Forum suchten und dafür einstanden.

Vorgängerin der heutigen Jülicher Zeitung: Ausgaben des Kreis Jülicher Korrespondenzblatts von 1826. Foto: MHA/Kristina Toussaint

... diese Prägung hat auch Ärger verursacht ...

Hommel: Zwischen Zeitung und preußischen Organen gab es einen Streit darum, ob die Zeitung sich „Amtliches Ankündigungsorgan“ nennen durfte, was letztlich eine Auseinandersetzung um Politik und Religion war. Die Motivation von Joseph Fischer muss sehr stark gewesen sein, da er in diesem Streit mit der Obrigkeit über Jahrzehnte standhaft geblieben ist. Joseph Fischer hatte sich zuvor bei größeren Firmen im Druckereigewerbe und im Verlagswesen fortgebildet. Ob er das mit dem Ziel gemacht hat, sich auf die Nachfolge Schirmers vorzubereiten, kann man heute nicht mehr sagen. Der Wohnort der Familie Fischer in der Marktstraße und der Standort der Firma Schirmer am Marktplatz lagen sehr nah beieinander im damals noch sehr kleinen, von den Festungsmauern begrenzten Jülich – da kannte man sich.

Wie weit reichte die ideologische Prägung?

Hommel: Die Familie hat damals ja eine sehr strikte katholische Linie verfolgt, engagierte sich in der Zentrums-Partei. In der Chronik der Jülicher SPD ist zu lesen, dass über deren Veranstaltungen im Kreisblatt in deren Gründungsphase gar nicht berichtet wurde, nicht mal angekündigt wurden sie. Auch Anzeigen aus der SPD wurden nicht angenommen – wirtschaftlich war das sicher nicht klug, eine wachsende, potenzielle Leserschaft auf diese Weise zu vergraulen. Diese ideologische Geradlinigkeit würde man heute verurteilen, sie war aber damals normal. Die Zeitung war ein Tendenzblatt. Aber ein Thema war immer dominant: Das Wohl der Stadt Jülich und ihrer Bevölkerung.

Ihr Großvater Adolf Fischer, der den Verlag 1903 übernahm, hat auf vielen Wegen Einfluss auf die Stadt und ihre Entwicklung genommen. Beeindruckt er sie?

Hommel: Er wurde 1874 geboren, weshalb ich ihn leider nicht mehr kennengelernt habe. In vielerlei Hinsicht ist er in die Fußstapfen seines Vaters getreten, der sich auch schon in der Kommunalpolitik engagiert hat, Mitglied im Stadtrat und Kreistag war und auch stellvertretender Bürgermeister wurde. Genau das hat Adolf Fischer im Grunde auch gemacht, mit dem Unterschied, dass er in einer Zeit aktiv war, in der es sehr viele Modernisierungen im Zeitungswesen gab: in seiner Ära wurden die Rotationsmaschinen eingeführt, es muss relativ früh ein Rohrpostsystem gegeben haben und aus dem Handsatz wurde der Maschinensatz, was zu großen Rationalisierungsmaßnahmen führte. Nebenbei hat er in seiner Position als Beigeordneter, die damals ein Ehrenamt war, zu Beginn der Besatzungszeit den erkrankten Bürgermeister Vogt vertreten, war Brudermeister bei den Armbrustschützen und in verschiedenen Geschichtsvereinen engagiert. Und wir reden über eine Zeit, in der Jülich unter Besatzung stand, was bedeutete, dass 4000 Militärangehörige in dieser 8000-Einwohner-Stadt untergebracht werden mussten – da wurden fremde Menschen in die Wohnungen zugewiesen. Was man da an Zwistigkeiten zu klären hatte, muss für einen Amtsleiter sehr aufreibend gewesen sein. Ja, mein Großvater muss eine Persönlichkeit gewesen sein, die ich gerne kennengelernt hätte – die Stadt Jülich hat ihm direkt im Wiederaufbau eine Straße gewidmet.

Es war auch eine Zeit der Zensur. Wie stark hat das die publizistische Arbeit beeinträchtigt?

Adolf Fischer übernahm den Verlag 1903. Foto: Verlag Fischer-Jülich/Archiv

Hommel: Adolf Fischer hat 1929 in der Zeitungsbeilage „Rur-Blumen“ darüber geschrieben, wie schwerwiegend die Auflagen der Zensur für Meinungsfreiheit und Produktionsprozesse waren. Wenn man sein Berufsleben mit der Kriegszensur zuvor und ab 1933 in der Nazi-Diktatur betrachtet, konnte er einen Großteil der Zeit nicht frei schreiben. Er ist wegen unbotmäßiger Veröffentlichung mit Strafen belegt worden. 1923 durfte die Zeitung für Wochen nicht erscheinen, weil etwas veröffentlicht worden war, was der Besatzung nicht gefiel – da ging es um die Darstellung von der Erschießung Deutscher durch belgische Offiziere während des Ruhrkampfs. Besonders erniedrigend stelle ich mir vor, wie er, ein 50-jähriger Unternehmer und Beigeordneter, der in seinen Positionen ja sehr wortgewandt gewesen sein muss, nach Aachen zum Gericht zitiert wurde. Er musste erstmal stundenlang warten und durfte dann nicht mehr aussagen, als die Veröffentlichung der fraglichen Inhalte zu bestätigen.

Welche Rolle spielten die „Rur-Blumen“ für die Zeitung?