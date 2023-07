Die Geschichte unserer Nachbarn : Wie aus zwei Jahren ein ganzes Leben wurde

Kreis Düren Angehörige von 140 Nationen leben in Düren, in Jülich sind 117 Nationen vertreten. Wer sind diese Menschen? Und welches Schicksal führte sie in die Städte an der Rur? Diese Fragen wollen wir mit unserer Serie „Die Geschichte unserer Nachbarn im Kreis Düren“ beispielhaft klären. Heute: Die Familie Kerroumi.

Es ist ein warmer Tag im behaglichen Jülicher Ortsteil Güsten. Hinter gepflegtem Vorgarten glänzt in der Sonne die weiße Fassade eines Hauses. In der offenen Tür steht eine schöne Frau. Sie trägt einen sommerlichen, hübsch bestickten Kaftan. Ihr Name ist Serkina Kerroumi. Sie ist 1973 in Bochum geboren und ist Deutsche seit 23 Jahren. Die Liebe zu ihrem in Jülich geborenen Mann, Mustapha Kerroumi, hat sie in die Herzogstadt geführt. Er selbst betrachtet sich gerne, wenn auch ein bisschen schalkhaft, als „echten Kirchberger Jong“, denn dort ist er aufgewachsen.

Serkina Kerroumis Eltern entstammen den berberischen Ureinwohnern Nordafrikas und lebten in Nador. Die Familie ihres Mannes war in der Stadt Oujda beheimatet. Beide Städte liegen im Nordosten des Königreiches Marokko, wo noch in den 1960er Jahren prekäre Lebensverhältnisse herrschten. Ihre Väter erzählten vom harten Leben in der Heimat und davon, wie schwer es war als Tagelöhner ihre Familien zu ernähren. 1963 wurden sie vom damaligen Eschweiler Bergwerksverein (EBV) für den Bergbau angeworben und kamen als „Gastarbeiter“ mit Unternehmensbussen nach Deutschland. Sie erzählten ihren Kindern von der ärztlichen Untersuchung, bei der anhand des Gebisses ihr Alter geprüft wurde. Sie durften für die Arbeit keine 30 Jahre alt sein, dabei besaßen sie keine Geburtsurkunden.

Vier Fragen an ... Mustapha Kerroumi Was war das Schwierigste für Ihren Vater am Anfang seines Lebens in Jülich? Sicherlich die Sprachbarriere und die soziale Isolation.

Was vermisste ihr Vater am meisten? Natürlich seine Familie. Und wahrscheinlich marokkanisches Essen. Wie engagiert sich ihre Familie im gesellschaftlichen Leben? Unsere Kinder waren oder sind wie viele andere auch Mitglieder in den Sportvereinen. Und wie viele andere feiern wir die Karnevalszeit, dabei hat es Ayman sogar zum Kinderpräsidenten der Güstener „KG Schnapskännchen“ geschafft. Meine Frau engagierte sich während der Schulzeit unserer Kinder in der Elternpflegschaft. Wir nehmen auch am diesjährigen „Fest der Kulturen“ in Jülich teil. Wie begegnen Sie Fremdenfeindlichkeit? Vorurteile gegen Männer mit schwarzen Haaren erlebte ich früher selbst, auch üble Beleidigungen. Meine Frau erfuhr noch nie Fremdenfeindlichkeit. Unsere Töchter meinen, dass sie häufig durch die Blume geäußert wird. Es sind indirekte Andeutungen, dass man hier fremd ist. Dagegen kann man nichts tun, außer zu wissen, dass es nicht stimmt.

In Deutschland wollten sie zwei Jahre bleiben, doch es sollte anders kommen. Sie haben das verdiente Geld gespart und den in Marokko zurückgelassenen Familien geschickt. Zuweilen gab es einen Urlaub zu Hause, ein kurzes Wiedersehen, denn vier Tage waren sie dafür unterwegs. In der Zwischenzeit nahmen sie das Wichtigste aus ihrem Alltag auf Audio-Kassetten auf. Der Tag, an dem diese bei ihren Familien ankamen, „war so schön wie ein Fest“. Mustapha Kerroumis Vater arbeitete auf der Schachtanlage Emil Mayrisch in Siersdorf, bis er im Abbaubetrieb unter Tage bis zum Hals verschüttet wurde. Danach fand er Arbeit in der Kirchberger Papierfabrik. Nach elf Jahren Trennung entschied sich Familie Kerroumi für ein gemeinsames Leben in Deutschland.

Das Bild ihres Landes blieb in der Elternvorstellung über weitere Jahrzehnte unverändert und sie wagten es im Alter, in die „alte Heimat“ zurückzukehren. Mit den Veränderungen vor Ort kamen sie nicht mehr zurecht. Sie starben als Ausländer in Deutschland und wurden in Marokko beigesetzt. Als ausländische Kinder haben Serkina und Mustapha Kerroumi in Deutschland gute Erfahrungen gemacht. „Die Lehrerhilfe für meine Geschwister nach ihrer Ankunft war groß und die Integration erfolgte sehr schnell“, erinnert sich Serkina Kerroumi, „ich selbst hatte nur deutsche Freunde“.

Vor mehr als 30 Jahren führte sie ihr beruflicher Weg in die Pharmabranche und vor 16 Jahren in eine Jülicher Apotheke. Für Mustapha Kerroumi und seine Familie war Integration nie ein Problem. „Sport fördert die Integration und die Fußballtrainer standen bei den marokkanischen Jungs immer Schlange“, sagt der gelernte Kupferschmied mit einem Augenzwinkern. Dann fügt er hinzu: „Doch eine gewisse Distanz der einheimischen Kirchberger uns gegenüber war damals spürbar.“ Von dieser Distanz kann an seinem heutigen Wohnort keine Rede mehr sein. Auch als Vorarbeiter in einem großen Baumaschinen-Unternehmen fühlt er sich wohl.