Kostenpflichtiger Inhalt: Wettbewerb am Forschungszentrum : Die Jugend forscht, die Erwachsenen staunen

Jan Krieger (vorne) erläutert zusammen mit Frederik Dreyer Bürgermeister Fuchs die Arbeitsergebnisse des Projekts „Wie wächst Gras am Besten“. Foto: Günter Vogel

Jülich Wie wächst eigentlich Gras am besten? Mit Dünger, Grasschnitt oder sogar Urin? Unter anderem diese Fragestellung untersuchten zwei junge Gewinner des Regionalwettbewerbs von „Jugend forscht“. In ihrer akribischen Methodik stehen sie den Profis in Nichts nach.