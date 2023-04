Sperrung der A44 ab Freitag : Wenn die Umleitung umgeleitet wird

Wenn die A44 zwischen Koslar und Jackerath am Freitag für neun Tage gesperrt wird, gibt es eine großräumige Umleitung. Kleinräumig können Autofahrer aus der Region auch über den Nordwestring und die Rurauenstraße ausweichen. Foto: MHA/Judith Peschges

Jülich Am Freitag wird die Autobahn 44 zwischen Jülich-West und dem Kreuz Jackerath in Richtung Düsseldorf für neun Tage gesperrt. Dabei ist die A44 bis Jülich-Ost auch die Umleitungsstrecke für die abgerissene Rurbrücke.

Droht mit der Umleitung der Umleitung in Jülich das Verkehrschaos? Am Freitag dieser Woche wird um Punkt 22 Uhr die Autobahn A44 zwischen Jülich-West und dem Autobahnkreuz Jackerath in Fahrtrichtung Düsseldorf komplett gesperrt. Und das gleich für neun Tage bis Sonntag, 30. April, 24 Uhr.

Der Grund: Die Autobahn GmbH muss die Asphaltdecke auf einer Fläche von 67.000 Quadratmetern erneuern, „da es zahlreiche Fahrbahndeckenschäden infolge des Alters und der zugenommenen Belastung auf diesem Streckenabschnitt gibt“, wie es bereits Anfang des Monats in einer Mitteilung der Niederlassung Rheinland der Autobahn GmbH des Bundes hieß. „Weiträumige Umleitungen sind ausgeschildert“, hieß es weiter. Dabei ist die Strecke der A44 zwischen Jülich-West und Jülich-Ost bereits eine Umleitung – nämlich für die seit Mitte Oktober 2022 abgerissene Jülicher Rurbrücke an der Landstraße L136.

Ursprünglich sollten die Sanierungsarbeiten schon früher stattfinden, mussten dann aber verschoben werden. „Einen Gesprächstermin mit der Stadt Jülich und dem Landesbetrieb Straßenbau NRW hat es schon im Juli 2022 gegeben“, sagt Manuel Kölker, Sprecher der Niederlassung Rheinland der Autobahn GmbH. An dem Termin hatte auch das Straßenverkehrsamt des Kreises Düren teilgenommen.

Die Umleitung für den Fernverkehr wird nach Angaben von Kölker bereits ab dem Autobahnkreuz Aachen ausgeschildert. Autofahrer und Lkw-Fahrer sollen dann über die A4 bis Kerpen und von da über die A61 zurück an das Jackerather Kreuz geleitet werden. Damit würde ein Großteil des Verkehrs bereits abgefangen – sofern die Verkehrsteilnehmer den Schildern folgen. Wer dennoch von Aachen aus oder von den Auffahrten in Broichweiden, Hoengen oder Aldenhoven in Richtung Jülich weiterfährt, wird spätestens ab der Abfahrt Koslar über die B56 zur Autobahnauffahrt bis Düren geführt, um dann von dort zum Autobahnkreuz Kerpen zu gelangen.

„Wir haben die Umleitungsschilder bereits frühzeitig aufgestellt und sind hoffnungsvoll, dass die ausgeschilderte Umleitung auch angenommen wird“, sagt Kölker. Die frühzeitige Ankündigung soll auch dazu führen, dass etwa Anbieter wie Google die Information für die Navigation übernehmen. „Wir hatten zuletzt an Ostern eine größere Sperrung der A57. Das war trotz einer kurzfristigen Ankündigung bei Google vermerkt, so dass auch Verkehrsteilnehmer, die sich auf das Navigationsgerät verlassen haben, der Ausschilderung gefolgt sind“, erklärt Kölker.

Wie zuverlässig Anbieter wie Google funktionieren und ob Lkw-Fahrer und Autofahrer die Routen annehmen, wird sich spätestens am Freitag um 22 Uhr zeigen. Dann könnte es nämlich auch passieren, dass die Fahrzeugführer der Ausschilderung in die Stadt über die Vogelstange folgen, um sich über die L241 bis Jackerath durchzukämpfen oder schon in Koslar abbiegen und sich über die Hasenfelder Straße zur L241 vorkämpfen.

Dass die Umleitung der Umleitung nicht ganz glücklich ist, weiß man auch bei der Autobahn GmbH. „Wir können die Arbeiten aber nicht noch einmal aufschieben, weil die Fahrbahn auf diesem Abschnitt so kaputt ist, dass wir jetzt tätig werden müssen“, betont Kölker.

Was genau da auf die Stadt Jülich zukommt, kann Dierk Schumacher, Leiter des Ordnungsamtes, nicht genau einschätzen. Er musste sich selbst erst mal schlaumachen, eben weil die Ankündigung der Maßnahme bereits acht Monate her ist und es seitdem keine weiteren Informationen der Autobahn GmbH gegeben hat. „Wir werden uns vor Ort ansehen, wie die Ausschilderung angenommen wird“, sagt Schumacher, der allerdings nur wenig Möglichkeiten hat, einzugreifen, wenn es beispielsweise im Heckfeld zu Problemen kommen sollte. „Wir könnten dann auch nur zusätzliche Schilder aufstellen.“